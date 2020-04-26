закрыть
26 апреля 2020, воскресенье, 11:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поделись с друзьями!
Рубрики

Юрий Воронежцев: Больше всего возмущает отношение Лукашенко к людям

40
  • 26.04.2020, 8:04
  • 12,812
Юрий Воронежцев: Больше всего возмущает отношение Лукашенко к людям

По цинизму диктатор превзошел советские власти после аварии на ЧАЭС.

Сегодня, 26 апреля — 34-я годовщина взрыва на Чернобыльской АЭС. В Беларуси из-за эпидемии коронавируса лидеры оппозиции отменили все массовые мероприятия, приуроченные к этой дате, призвав белорусов соблюдать Народный карантин.

Но буквально вчера власти проводили «республиканский субботник», а репетиции парада 9 мая с тренировкой солдат в плотных «коробках» проходят ежедневно.

В интервью Charter97.org ученый-физик, кандидат техническим наук, экс-секретарь комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете СССР Юрий Воронежцев сравнивает прошлые события с сегодняшними:

- Много было грехов у советских партийных чиновников, в том числе высшего уровня, но я не припомню, чтобы Петр Машеров или Михаил Горбачев в таком пренебрежительном и хамском тоне отзывались о гражданах.

Я имею в виду цитаты Лукашенко в стиле «он сам виноват, что умер, потому что был толстый», или «он курил, потому и умер», или «ему было под 80 лет, зачем он на улицу пошел?». Это больше всего возмущает меня в поведении нынешней власти.

Что касается действий, то да, со стороны СССР было сделано много ошибок. Но если отбросить ошибки на грани преступлений, (такую, как демонстрация 1 мая 1986 года), то все же были сделаны конкретные шаги: реактор ЧАЭС был заглушен, хоть и большой ценой, пожар прекращен, вероятность взрыва была ликвидирована, с небольшим опозданием были эвакуированы люди из Припяти и Чернобыля.

Давайте теперь сравним это с нашим временем. Карантин в школах и в вузах нужно было ввести сразу же — а его нет. Нужно было закрыть наши границы на въезд, но получилась какая-то парадоксальная вещь: все соседи закрыли, а мы — нет. К нам в итоге может приехать, кто угодно, и никто не будет это контролировать.

Несмотря на все грехи, которые лежат на партийном руководстве, в 1986 году их действия были осознанными, более грамотными, и, самое главное, они прислушивались к профессионалам. В ЦК вызывали физиков и других ученых, и Горбачев с ними советовался. Сейчас я почему-то не вижу, чтобы подобное происходило.

Меня лично больше всего возмущает отношение Лукашенко к людям, извините, как к мусору и безмозглому стаду. Сейчас белорусы все-таки достаточно образованы. Когда идет словоизвержение, рассчитанное на полных идиотов, это, мягко говоря, обижает, потому что я не знаю, кто может это воспринимать нормально и всерьез. Например то, что «у нас никто от коронавируса не умирает и не умрет».

- После аварии на ЧАЭС в СССР 1 мая и 9 мая проходили парады. Что вы думаете по поводу парадов и субботников Лукашенко сегодня?

- Это трудно комментировать. Если я скажу прямо, то попаду под уголовную статью «за оскорбление президента».

Есть рядом страна, которая считает себя преемником СССР и главным победителем в войне — Россия. Я представляю, какая трагедия, возможно, личная для Путина, что он пошел на отмену параду, потому что даже он понимает, как надо действовать. А здесь… Я не могу объяснить этого с точки зрения здравого смысла. Ведь идет интенсивная подготовка, несмотря на то, что в армии уже есть случаи заболевших. Я думаю, что это самое безответственное решение о проведении парада.

- Чернобыль стал огромной трагедией для белорусской нации. А к чему может привести политика Лукашенко во время эпидемии, как это отразится на здоровье и судьбах людей?

- Трудно прогнозировать: я не вирусолог, но, как любой разумный человек, вижу, что происходит в других странах. Имея по ним открытые и достоверные данные, мы можем сравнить ситуацию и оценить рост количества смертей и заражений, пик заболеваемости, влияние карантинных меры или их отсутствия. Например, в Швеции не ввели карантин. Там сначала были «радужные» отчеты, но в последнее время произошел резкий всплеск заболеваемости и можно судить, где их власти допустили ошибки.

Так как мы с вами люди образованные, нужно смотреть и анализировать, как действуют наши соседи, и стараться придерживаться такой же тактики, не слушая «советы» насчет водки, баньки и трактора. По возможности, всем нам нужно максимально изолироваться и не пускать детей в школу. Если ты работаешь и не можешь перейти на дистанционную форму, то нужно максимально использовать маски, антисептики и прочие средства защиты.

Думаю, если мы, граждане, а не правительство, на которое не стоит возлагать надежды, будем вести себя грамотно, то преодолеем эту напасть. А экономика… Думаю, с ней в Беларуси все понятно и без коронавируса.

В 1986 году люди не понимали, что происходит, они были растеряны. Зато буквально год спустя властям все припомнили: и демонстрации, и заболеваемости, и сокрытие диагнозов. Чернобыльские события и поведение властей стали одним из важных факторов падения коммунистической системы.

Я хорошо помню те времена: мы организовывали большие митинги, для Гомеля это было по 20-25 тысяч человек, в Минске – по 100 и более тысяч. Лукашенко это хорошо помнит и знает, что ему припомнят и этот коронавирус, и все его хамские высказывания… Для него такая опасность есть. Белорусы терпеливые — но до поры, до времени.


популярное за неделю

Мнение

Господа офицеры, остановите это безумие
Господа офицеры, остановите это безумие Алесь Круткин
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь
Лукашенко идиот. Правду не спрячешь Наталья Радина
Биотеррористы
Биотеррористы Ирина Халип
Кто спасет белорусских врачей?
Кто спасет белорусских врачей? Наталья Радина