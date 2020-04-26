Юрий Воронежцев: Больше всего возмущает отношение Лукашенко к людям 40 26.04.2020, 8:04

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По цинизму диктатор превзошел советские власти после аварии на ЧАЭС.

Сегодня, 26 апреля — 34-я годовщина взрыва на Чернобыльской АЭС. В Беларуси из-за эпидемии коронавируса лидеры оппозиции отменили все массовые мероприятия, приуроченные к этой дате, призвав белорусов соблюдать Народный карантин.

Но буквально вчера власти проводили «республиканский субботник», а репетиции парада 9 мая с тренировкой солдат в плотных «коробках» проходят ежедневно.

В интервью Charter97.org ученый-физик, кандидат техническим наук, экс-секретарь комиссии по расследованию причин и последствий аварии на Чернобыльской АЭС в Верховном Совете СССР Юрий Воронежцев сравнивает прошлые события с сегодняшними:

- Много было грехов у советских партийных чиновников, в том числе высшего уровня, но я не припомню, чтобы Петр Машеров или Михаил Горбачев в таком пренебрежительном и хамском тоне отзывались о гражданах.

Я имею в виду цитаты Лукашенко в стиле «он сам виноват, что умер, потому что был толстый», или «он курил, потому и умер», или «ему было под 80 лет, зачем он на улицу пошел?». Это больше всего возмущает меня в поведении нынешней власти.

Что касается действий, то да, со стороны СССР было сделано много ошибок. Но если отбросить ошибки на грани преступлений, (такую, как демонстрация 1 мая 1986 года), то все же были сделаны конкретные шаги: реактор ЧАЭС был заглушен, хоть и большой ценой, пожар прекращен, вероятность взрыва была ликвидирована, с небольшим опозданием были эвакуированы люди из Припяти и Чернобыля.

Давайте теперь сравним это с нашим временем. Карантин в школах и в вузах нужно было ввести сразу же — а его нет. Нужно было закрыть наши границы на въезд, но получилась какая-то парадоксальная вещь: все соседи закрыли, а мы — нет. К нам в итоге может приехать, кто угодно, и никто не будет это контролировать.

Несмотря на все грехи, которые лежат на партийном руководстве, в 1986 году их действия были осознанными, более грамотными, и, самое главное, они прислушивались к профессионалам. В ЦК вызывали физиков и других ученых, и Горбачев с ними советовался. Сейчас я почему-то не вижу, чтобы подобное происходило.

Меня лично больше всего возмущает отношение Лукашенко к людям, извините, как к мусору и безмозглому стаду. Сейчас белорусы все-таки достаточно образованы. Когда идет словоизвержение, рассчитанное на полных идиотов, это, мягко говоря, обижает, потому что я не знаю, кто может это воспринимать нормально и всерьез. Например то, что «у нас никто от коронавируса не умирает и не умрет».

- После аварии на ЧАЭС в СССР 1 мая и 9 мая проходили парады. Что вы думаете по поводу парадов и субботников Лукашенко сегодня?

- Это трудно комментировать. Если я скажу прямо, то попаду под уголовную статью «за оскорбление президента».

Есть рядом страна, которая считает себя преемником СССР и главным победителем в войне — Россия. Я представляю, какая трагедия, возможно, личная для Путина, что он пошел на отмену параду, потому что даже он понимает, как надо действовать. А здесь… Я не могу объяснить этого с точки зрения здравого смысла. Ведь идет интенсивная подготовка, несмотря на то, что в армии уже есть случаи заболевших. Я думаю, что это самое безответственное решение о проведении парада.

- Чернобыль стал огромной трагедией для белорусской нации. А к чему может привести политика Лукашенко во время эпидемии, как это отразится на здоровье и судьбах людей?

- Трудно прогнозировать: я не вирусолог, но, как любой разумный человек, вижу, что происходит в других странах. Имея по ним открытые и достоверные данные, мы можем сравнить ситуацию и оценить рост количества смертей и заражений, пик заболеваемости, влияние карантинных меры или их отсутствия. Например, в Швеции не ввели карантин. Там сначала были «радужные» отчеты, но в последнее время произошел резкий всплеск заболеваемости и можно судить, где их власти допустили ошибки.

Так как мы с вами люди образованные, нужно смотреть и анализировать, как действуют наши соседи, и стараться придерживаться такой же тактики, не слушая «советы» насчет водки, баньки и трактора. По возможности, всем нам нужно максимально изолироваться и не пускать детей в школу. Если ты работаешь и не можешь перейти на дистанционную форму, то нужно максимально использовать маски, антисептики и прочие средства защиты.

Думаю, если мы, граждане, а не правительство, на которое не стоит возлагать надежды, будем вести себя грамотно, то преодолеем эту напасть. А экономика… Думаю, с ней в Беларуси все понятно и без коронавируса.

В 1986 году люди не понимали, что происходит, они были растеряны. Зато буквально год спустя властям все припомнили: и демонстрации, и заболеваемости, и сокрытие диагнозов. Чернобыльские события и поведение властей стали одним из важных факторов падения коммунистической системы.

Я хорошо помню те времена: мы организовывали большие митинги, для Гомеля это было по 20-25 тысяч человек, в Минске – по 100 и более тысяч. Лукашенко это хорошо помнит и знает, что ему припомнят и этот коронавирус, и все его хамские высказывания… Для него такая опасность есть. Белорусы терпеливые — но до поры, до времени.