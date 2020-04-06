Эксперт: В Беларуси от коронавируса могут умереть от 2000 до 68 000 человек 17 6.04.2020, 13:23

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Фото: Reuters

Только карантин может помочь избежать жесткого сценария.

«Eurasian States in Transition Research Center» (EAST Center) подготовил отчет о последствиях эпидемии COVID-19 для Беларуси.

Авторы отчета «Коронавирусная эпидемия: сценарии последствий для Беларуси» ссылаются на прогнозные показатели из исследования Имперского колледжа Лондона, научные публикации авторитетных изданий и исследования других аналитических центров, пишет сайт телеканала «Белсат».

EAST Center обращает внимание на математические расчеты, из которых следует, что 86% всех случаев заражения коронавирусом в Китае не были зарегистрированы, а также на математическую модель развития эпидемии в Беларуси в исследовании Имперского колледжа Лондона. В нем утверждается, что в случае отсутствия мер борьбы с коронавирусом в Беларуси может умереть около 68 тыс. человек. Такой сценарий предусматривает почти 350 000 госпитализированных (актуальный уровень инфицирования в США).

При наличии мягких мер борьбы можно ожидать от 15 000 до 32 000 жертв.

Британские исследователи утверждают, что если белорусские власти введут жесткие карантинные меры на этапе смертности 18 человек в неделю, то к концу эпидемии умрет 1860 человек.

Стратегия жестких карантинных мер предусматривает: социальное дистанцирование всего населения, самоизоляцию людей с симптомами коронавирусной инфекции, добровольный домашний двухнедельный карантин всех членов домашних хозяйств, в которых был выявлен человек с коронавирусом, а также закрытие учебных заведений.