Минские медики: Реанимация заполнена, много тяжелых, которые сидят на кислороде 5 7.04.2020, 15:20

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Что говорят об эпидемии коронавируса преподаватели Белорусского государственного медицинского университета.

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал чат студентов и преподавателей Белорусского государственного медицинского университета. Имена и фото замазаны по просьбе участников, некоторые из них работают врачами в минских больницах.

Приводим цитаты участников переписки:

«По цифрам расскажет сама, пока реанимация заполнена, много тяжелых, в отделении тоже тяжелых хватает, сидят на кислороде».

«Насколько мне известно, завтрашняя комиссия [от ВОЗ] точно поедет в Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии, куда еще - не знаю. Там будет показуха высшего уровня, всем выдадут защитные костюмы, и т.д. После того, как комиссия уедет все это опять у работников заберут. Так уже было, когда приезжали местные с проверкой».

«Неделя-две и мы выйдем только к максимальному приросту за день».

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