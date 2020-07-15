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Народ восстал

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  • 15.07.2020, 7:53
  • 5,030
Народ восстал
Фото: svaboda.org

Белорусы, вы просто супер!

События 14 июля в нашей стране показали, что впервые за многие десятилетия белорусы дали настоящий отпор властям, пишет телеграм-канал Nexta.

Люди самоорганизовались и вышли на акции протеста не только в столице, но и в регионах. Несмотря на задержания и столкновения с государственными бандитами, люди продолжали стоять. А еще в протестах приняли участие автомобилисты и велосипедисты, которые знатно потрепали нервы работникам ГАИ!

Это поистине исторический день, потому что белорусский народ восстал, дружно взявшись в сцепки, отважно отбивая своих у ОМОНа, заставляя его сверкать пятками от неожиданного отпора! Сирены, нервно включенные под вечер в Заводском районе Минска, лишний раз доказали, что у кого-то наверху реально начали сдавать нервы. Как и отключенное в центре Минска уличное освещение.

Белорусы, вы просто супер! 14 июля были запущены процессы, которые уже не остановить. Мы доказали совковой номенклатуре в кабинетах, что мы — нация, а не скот. До освобождения страны осталось совсем немного. Мы вместе! А значит, мы победим!

Нам осталось сделать решающий удар по диктатуре.

Жыве Беларусь!


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