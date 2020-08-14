Вниманию лидеров стачкомов и региональных протестов: необходимо срочно создавать рабочие и территориальные народные дружины 16 14.08.2020, 15:20

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Фото: onliner.by

Режим Лукашенко доживает последние дни, а, может, и часы.

Сегодня к протестам присоединились сотни тысяч работников белорусских предприятий. Cайт Сharter97.org попросил координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», организатора многих акций протеста Дмитрия Бондаренко оценить ситуацию в Беларуси и дать совет участникам протестов и Всеобщей национальной забастовки.

- Cегодня именно рабочие и жители восставших городских микрорайонов являются основной движущей силой белорусской революции. Люди, верьте в свои силы, самоорганизуйтесь. Необходимо в самый короткий срок создать дружины самообороны и защиты порядка. Существует огромное недоверие белорусов к милиции. Тысячи милиционеров и сотрудников служб уже написали заявление об уходе с работы и будут бояться надевать свои мундиры. Какое-то время правопорядок в стране будет обеспечивать сам белорусский народ и высокосознательные граждане.

Не ожидайте, что кто-то сделает это за вас. Активисты рабочих и территориальных дружин правопорядка могут отмечать себя бело-красно-белыми или белыми повязками на руках. Рабочие предприятий лучше знают друг друга и должны назначить отвественных за формирование таких народных дружин. Помочь им в этом могут оставшиеся на свободе активисты демократических партий и движений.

Требуйте от руководителей своих предприятий и организаций культуры обеспечить сотрудников дружин звукоусиливающей аппаратурой. Также оказать вам помощь могут сотрудники милиции и силовых структур, перешедшие на сторону народу, ветераны вооруженных сил и милиции, которых очень много среди протестующих.

Очень важно не дать мошенникам, которые годами являлись прислужниками режима, возглавить народный протест против диктатуры Лукашенко. Главная задача на сегодняшний день:

- отставка Лукашенко,

- освобождение политических заключенных и всех народных лидеров (Николая Статкевича, Павла Северинца, Сергея Тихановского, Евгения Афнагеля и др)

- создание Коалиционного правительства народного доверия,

- возвращение к Конституции 1994 года,

- проведение свободных выборов в Верховный Совет Республики Беларуси,

- выборы президента страны.

Обязательно в состав коалиционного правительства, органы новой власти на центральном и региональном уровне, в руководство новых свободных профсоюзов, а не подконтрольного диктатору ФПБ, должны войти представители стачкомов, руководители народных и территориальных дружин.

Наша сила — в единстве! Режим Лукашенко доживает последние дни, а, возможно, и часы.

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