Еще восемь журналистов уволились из провластных СМИ 13 14.08.2020, 15:27

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В их числе четыре сотрудника сайта sb.by.

Сегодня еще восемь сотрудников заявили о том, что они больше не работают в государственных СМИ. В их числе четыре сотрудника сайта sb.by и писатель Владимир Степан, который писал для газеты «СБ. Беларусь сегодня», а также экономический обозреватель ОНТ Надежда Цвирко, редактор Первого национального канала белорусского радио Дмитрий Сидорович и ведущая «Беларусь 24» Юлия Юрченко, пишет tut.by.

Четыре сотрудника издательского дома «Беларусь сегодня», которые работали в новостном отделе сайта sb.by, сообщили о своем увольнении. Это Алина Янчур, Александр Костыко, Вадим Шундалов и Светлана Галузо. Часть этих ребят покинула СМИ еще в начале месяца, но публично они рассказали об этом только сегодня. Информация появилась в Facebook Алины Янчур.

Светлана Галузо рассказала, что после университета она распределилась в издательский дом «Беларусь сегодня» и работала как журналистка сайта sb.by, и сейчас у нее закончился контракт.

— Я не стала яго працягваць, хаця мне прапаноўвалі. Мяне нават выклікаў да сябе Дзмітрый Жук, гендырэктар, але я не пайшла да яго. Усім тлумачыла, быццам бы не хачу працягваць працу па асабістых прычынах, але насамрэч хацелася збегчы адтуль як мага хутчэй.

Мне вельмі прыкра зараз ад таго, што я ставіла зневажальныя тэксты пра Святлану Ціханоўскую і Віктара Бабарыку. Таму больш за ўсё на свеце хачу выбачыцца перад імі і перад усімі астатнімі, каго гэтыя тэксты як-небудзь абразілі.

Прекратил сотрудничество с газетой «СБ. Беларусь сегодня» писатель Владимир Степан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Новостью об увольнении в социальных сетях также поделилась экономический обозреватель ОНТ Надежда Цвирко. Она официально не будет работать на канале с 17 августа:

— Я уверена, что наша экономика воспрянет духом после перемен. Нас очень много! Мы есть!

Работать на государственном телевидении отказалась и Юлия Юрченко, ведущая программы «Плейлист Юлии Юрченко» на телеканале «Беларусь 24».

— Я не хочу писать много слов. Я уволилась из Белтелерадиокомпании. Я надеюсь, что интервью и программы, которые я делала об артистах, музыкантах и творческих людях, были небезынтересны, местами — полезны. Я точно знаю, у нас много офигенных, талантливых людей, но сейчас не время для развлекательного контента. Невозможно улыбаться в кадре. Если что, я в поиске работы. Работать люблю и умею, — написала она.

В редакцию написал Дмитрий Сидорович, редактор Первого национального канала белорусского радио. Он поделился, что сегодня ушел из Белтелерадиокомпании, а также обратился к коллегам, которые «больше не могут работать на сломавшуюся систему».

— Я прошу вас выйти из игры. Не думайте о несчастных деньгах, кредитах и прочей сейчас неважной ерунде. Просто дайте вашим сердцам перестать болеть, уму — очиститься от промывки, а духу — быть честным и справедливым, окрепнуть. Я не знаю, как жить дальше, но если бы я продолжил врать, я бы вообще умер.

О своем состоянии Дмитрий высказался так:

— Я полностью деморализован. Я ушел в никуда, но мои трое детей с женой меня поддерживают.

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