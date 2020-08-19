На протестном МЗКТ, где освистали Лукашенко, создали стачком 3 19.08.2020, 22:45

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Работники также составили список требований.

На Минском заводе колесных тягачей создали стачечный комитет. На предприятии намерены в ближайшие дни решить, будут ли присоединяться к забастовке. Работники также составили список требований, среди них — поддержать отстранение нелегитимной власти, проведение новых выборов, обеспечить освобождение политзаключенных и недопустимость насилия к работникам завода из-за гражданской позиции, пишет tut.by.

Работники МЗКТ рассказывают, что на предприятии устраивали предварительно собрание по поводу забастовки. «Собралось около 200 человек. Составили заявление со стандартными требованиям по отставке правительства и другими, — отмечает один из работников предприятия. — Но сразу после собрания началось давление со стороны руководства. Сказали, что будут снимать 20% премии за нарушение правил внутреннего распорядка. Угрожают перевести на 2/3 тарифной ставки».

Стачечный комитет будет выяснять в ближайшие дни у работников, готовы ли они к проведению забастовки в случае невыполнения их требований.

Напомним, на этой неделе на МЗКТ приезжал Лукашенко. Президент прилетел на предприятие на вертолете, пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улице. Его встретили криками «Уходи!».

До этого гендиректор предприятия Алексей Римашевский рассказал на встрече с работниками, что голосовал на выборах за Лукашенко, при этом заявил: «Я признаю, что он (Лукашенко. — Прим. ред.) не выиграл выборы».

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