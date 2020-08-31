1 сентября – Всебелорусская забастовка! 4 31.08.2020, 16:31

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ФОТО: ТАСС

Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите поддержать рабочих.

Забастовка 1 сентября - по всей Беларуси. Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите на проходную, чтобы поддержать рабочих.

Почему завтра нельзя работать? Об этом рассказали обычные белорусы, пишет телеграм-канал «Беларусь бастует».

«На сегодняшний день ни одно из требований граждан не выполнено. Не заведено ни одного дела по фальсификациям выборов, Верховный суд отказал в возбуждении дел по собранным жалобам. Насилие со стороны силовых структур продолжается. По улицам городов ходят преступники с автоматами и задерживают людей.

Не освобождены политические заключённые, никто из виновных в смерти людей не привлечен к ответственности. Не назначены новые, честные выборы.

Как дать знать упертому государству, что мы не согласны с результатами?

Как объяснить, что мы будем требовать правосудия до тех пор, пока виновные в насилии не будут наказаны?

Увы, у людей не остается ничего другого, как просто сказать «Стоп!» и остановить работу, поэтому сейчас забастовка - эффективный способ для мирного диалога с властью.

Рабочие большинства государственных предприятий проявили свою гражданскую позицию. Они требуют остановить насилие, признать выборы недействительными и наказать виновных.

Люди ходили на митинги и собирали подписи ля объявления забастовок, в ответ против них был устроен настоящий террор. Им угрожали штрафами, увольнениями, задержанием и заведением уголовных дел.

Мы выражаем солидарность со всеми бастующими Беларуси. Поэтому первого сентября проводим акцию солидарности. Самую крупную и массовую забастовку в истории Беларуси.

Мы призываем всех проявить солидарность и остановить работу на один день. Давайте покажем властям, как много людей хотят перемен».

«Пусть в этот день не работают бары и закусочные, закроются спортзалы и цветочные магазины, обменники и швейные мастерские, фабрики и архитектурные бюро. Пусть лекции в университетах пройдут без преподавателей и перед пустыми аудиториями.

Только один, но очень важный день.

Вместо этого приходите поддержать рабочих. Предлагаем собраться в полдень, в 12:00 возле проходных главных бастующих предприятий.

МТЗ, БелАЗ, МЗКТ, Белшина, Беларуськалий. Выберите крупнейшее предприятие вашего города и приходите на проходную, чтобы поддержать рабочих».

«1 сентября – это день знаний. Приходите красивыми, с цветами и лентами. Вместо учебников берите конституцию и трудовой кодекс. Читайте стихи про рабочих и рисуйте плакаты.

День за днем, настойчиво и методично, будем показывать нелегитимной власти, что Беларусь – это все мы, и другой Беларуси не существует».

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