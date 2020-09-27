Марш 97% проходит по всей Беларуси (Онлайн) 7 27.09.2020, 14:33

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Сегодня - 50-й день протестов.

Сегодня — 50-й день белорусской революции. Люди выходят на акции протеста по всей стране.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций.

17:17 В Гомеле парень убежал из автозака и оставил ОМОН с носом.

17:09 Креатив от участников Марша 97% процентов.

17:05 В Лиде протестующие отбивают своих у бандитов в погонах.

17:03 Тем временем дождь в Минске закончился. Люди приближаются к проспекту Независимости.

17:02 Жабинка на Марше. «Минск, мы с вами!»

16:54 Потрясающий таймлапс! Десятки и десятки тысяч людей идут по минскому проспекту!

16:51 Минский Марш движется в сторону проспекта Независимости.

16:42 Поток людей на улицах протестного Минска.

16:37 На всем пути Марша люди поддерживают его из окон.

16:33 Яркий перфоманс барабанщиков в Минске.

16:29 В Гомеле ОМОН распылил газ в лицо женщине. Слышны выстрелы.

16:28 В колонне протестующих в Минске идут барабанщики. Громко и атмосферно!

16:27 Акции протеста в Минске — в лицах.

16:23 Посмотрите, как выглядит Марш 97% в Минске!

16:17 Участники акции в Минске напомнили минским омоновцам о судьбе их польских "коллег".

16:15 Марш в Барановичах! Марши проходят по всей страны.

16:14 "Когда мы едины, мы непобедимы!" СМИ сообщают, что Марш уже собрал свыше 50 тысяч человек. И это несмотря на плохую погоду!

16:06 В Минске люди, которые идут в голове колонны, образовали сцепку.

16:05 «Забастовка!»: В Жодино протестующие призывают остановить заводы.

16:04 В Гомеле милиция напала на протестующих. Люди встали в сцепку. Был применен слезоточивый газ.

16:00 Голова" колонны Марша в Минске дошла почти до "Белой Вежи". "Хвост" - остается на стеле. Протестующе вышли на проезжую часть и движутся в сторону площади Победы.

15:55 Десятки тысяч участников акции выдвинулись от стелы по проспекту Машерову в сторону проспекта Независимости.

15:47 В Бресте люди также вышли на улицы в знак протеста.

15.43 Десятки тысяч участников Марша 97% уже у стелы.

15.33 В Гродно горожане отбили у ментов протестующего.

15.30 Атмосфера у стелы прямо сейчас. С каждой минутой сюда стекается все больше людей.

15.29 Людей у Стелы в Минске с каждой минутой всё больше!

15.27 Ускоренное видео того, как десятки тысяч человек собираются возле Стелы.

15.26 Гомель идёт единой колонной.

15.25 Еще одна бесконечная колонна людей направляется к стеле.

15.23 Тысячи людей уже собрались около Стелы, но потоки людей не прекращаются и в эти минуты.

15.22 Марш проходит и в Барановичах.

15.21 Огромная колонна идет по улице Каховской в Минске.

15.20 На Марш в Жодино вышли сотни людей!

15.19 Очень много людей вышло в Жабинке.

15.18 Еще одно мощное видео Марша возле Стелы.

15.17 Людское море на Стеле. Кадр из прямой трансляции «Настоящего времени».

15.16 Десятки тысяч людей у Стелы. Панорамное фото.

15.15 А вот как люди вышли на проспект возле Стелы.

15.14 Минск. Колонна протестующих идет по проезжей части улицы Мельникайте.

15.13Так сейчас проходит Марш в Кобрине.

15.11 Так выглядит Стела сейчас.

15.10 Минск. Колонна людей идет по улице Кропоткина в сторону стелы. Здесь собрались протестующие, живущие в районе Комаровки, Орловки, Шевченко. Они скандируют «Жыве Беларусь!», размахивают бело-красно-белыми флагами.

15.08 Колонна людей идет по улице Заславской в Минске.

15.07 Минчане продолжают стекаться к Стеле.

15.05 Возле Стелы собрались уже десятки тысяч человек.

15.04 Люди идут маршем и в Могилеве.

15.04 Гомель вышел на Марш!

15.03 Минск. Вот сколько людей сейчас у Стелы!

15.02 Потрясающее шествие проходит в эти минуты в Жодино.

15.01 Людей возле Стелы становится все больше!

14.59 Солигорск вышел на массовое шествие.

14.58 Возле Стелы уже тысячи минчан. Люди вышли на проезжую часть.

14.57 «Вставай, страна огромная!»

14.56 Жители Бобруйска идут в Марше под музыку!

14.55 Жители Минска идут в центр колоннами из разных частей города.

14.54 С Пушкинской в Минске в центр идет большая колонна протестующих.

14.53 Нина Багинская с новым флагом возглавила колонну на проспекте Независимости в Минске.

14.52 А так проходит Марш в Бобруйске. Люди идут по улице Социалистической.

14.49 Марш проходит и в Кобрине.

14.48 В Жодино колонна идет маршем по городу.

14.47 В Гродно люди все подходят, несмотря на дождь.

14.46 На Марш в Минске вышла легендарная Нина Багинская.

14.45 Акция в Бобруйске проходит ярко!

14.44 Колонна протестующих бобруйчан двинулась маршем по улице Социалистической.

14.43 Минск. Люди собрались у гостиницы Юбилейная и дома профсоюзов на Мельникайте.

14.42 В Гродно люди начинают собираться на Марш 97%.

14.41 В Жодино люди собираются возле ТЦ «Грин».

14.39 В Минске люди продолжают идти в сторону Стелы.

14.38 В Жодино очень много людей вышло на Марш.

14.36 Новогрудок выходит на улицу.

14.34 Около гостиницы «Юбилейная» в Минске собрались люди. Поток движется в сторону стелы.

14.32 В Кобрине люди вышли на Марш.

14.29 Жители Бобруйска вышли на акцию протеста

14.27 На Немиге собираются минчане с бело-красно-белыми флагами.

14.08 Жители микрорайона Ольшанка в Гродно идут маршем по городу

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