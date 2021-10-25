10 лучших зарубежных сериалов 2000-х годов, которые стоит пересмотреть 25.10.2021, 17:28

Первое десятилетие 21-го века по праву считается золотой эрой сериалов.

Жанр быстро и успешно развивался, а с появлением скоростного интернета стал доминирующим в видеоиндустрии. Поэтому в нулевых появилось множество культовых сериалов, о которых мы постарались упомянуть в данной подборке.

Топ-10 самых лучших зарубежных сериалов 2000-х годов, которые обязательно нужно пересмотреть опубликовал сайт intex-press.by.

Во все тяжкие (Breaking Bad, 5 сезонов)

Жанр: триллер, криминал, драма (США). 2008-2013. 18+.

В ролях: Брайан Крэнстон, Анна Ганн, Аарон Пол, Дин Норрис, Бетси Брандт, Боб Оденкерк

Критики и зрители признали сериал одним из лучших американских телесериалов. Он удостоен множества наград, среди которых, например, 16 статуэток «Эмми» и два «Золотых глобуса». По сюжету законопослушный учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт узнает, что у него рак легких в терминальной стадии. Понимая, что ему осталось совсем недолго, а семья в тяжелом финансовом положении, мужчина решает варить метамфетамин. В этом ему должен помочь бывший ученик Джесси Пинкман, но Уолтер когда-то посодействовал исключению парня из школы, а потому договориться не так просто. Однако проблемы Пинкмана вынуждают его обратиться к бывшему учителю…

Доктор Хаус (House, M.D., 8 сезонов)

Жанр: драма, медицина (США).

Когда и где: 2004-2012 – FOX. 16+

В ролях: Хью Лори, Роберт Шон Леонард, Лиза Эдельштейн, Омар Эппс, Джесси Спенсер, Дженнифер Моррисон

В 2013 году сериал посмотрели 80 млн. зрителей, и он попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Действие шоу разворачивается вокруг диагностического отделения в клинике города Принстон, штат Нью-Джерси. Глава отделения доктор Грегори Хаус берется за самые тяжелые и необычные случаи, а помогают ему команда молодых врачей: иммунолог Эллисон Кэмерон, невролог Эрик Форман и хирург — реаниматолог Роберт Чейз. Хаус — гениальный врач-диагност, но при этом циник и социопат. Сложность в общении с окружающими усугубляет постоянная боль в правой ноге, которая преследует доктора после мышечного инфаркта. Медик вынужден глушить ее сильнодействующим анальгетиком, а доза препарата становится все больше. Это беспокоит соратников Хауса по клинике — лучшего друга, онколога, доктора Джеймса Уилсона и доктора Лизу Кадди, эндокринолога и заведующей больницей.

Теория большого взрыва (The Big Bang Theory, 12 сезонов)

Жанр: комедия, мелодрама (США).

Когда и где: 2007-2019 – CBS. 16+

В ролях: Джонни Галэки, Джим Парсонс, Кейли Куоко, Саймон Хелберг, Кунал Нэйэр

Сериал о двух гениальных физиках стал рекордно длинным ситкомом в истории телевидения – 279 серий в течение 12 сезонов. Главными героями комедии являются молодые физики Леонард Хофстедтер и Шелдон Купер, живущие в одной квартире, и их двое приятелей аэрокосмический инженер Говард Воловиц, любящий преувеличивать свою мужественность и астрофизик Раджеш Кутраппали, теряющий дар речи при виде женщин. Все четверо работают в Калифорнийском технологическом институте в городе Пасадена, занимаясь уникальными научными проектами. При этом молодые ученые плохо приспособлены к жизни, и привычный для них ритм жизни гиков-ботанов круто меняется, когда по соседству селится начинающая актриса и официантка Пенни…

Сверхъестественное (Supernatural, 15 сезонов)

Жанр: фэнтези, ужасы, триллер (США).

Когда и где: 2005-2020 – CW. 16+

В ролях: Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Марк Шеппард, Джим Бивер

Сериал повествует о мистических приключениях братьев Винчестеров. В детстве они потеряли маму, которая погибла от чего-то сверхъестественного. Вместе с отцом они начали войну против нечисти, а повзрослев, превратили ее в дело своей жизни. Сэм и Дин расследуют паранормальные явления по всем Штатам и сражаются с порождениями зла из потустороннего мира – вампирами, демонами и призраками.

Остаться в живых (Lost, 6 сезонов)

Жанр: фантастика, триллер, приключения (США).

Когда и где: 2004-2009 – ABC. 16+

В ролях: Мэттью Фокс, Эванджелин Лилли, Джош Холлоуэй, Терри О’Куинн, Навин Эндрюс

Сериал собрал более 100 наград и премий. Действие развивается вокруг авиакатастрофы рейса № 815 компании Oceanic Airlines, следовавшего из австралийского Сиднея в американский Лос-Анджелес. 48 человек потерпели катастрофу и оказались на загадочном тропическом острове, затерянном в Океании. Надежды на спасение практически нет, и на недружелюбной суше каждый должен выживать сам. Изюминка сериала еще и в том, что в каждой серии есть основная линия сюжета на острове и второстепенная, повествующая о ключевом персонаже этой серии в его жизни до катастрофы.

Побег (Prison Break, 5 cезонов)

Жанр: боевик, триллер, криминал (Великобритания, США).

Когда и где: 2005-2009, 2017 – FOX. 16+

В ролях: Вентворт Миллер, Доминик Пёрселл, Амори Ноласко, Роберт Неппер, Сара Уэйн Кэллис, Уэйд Уильямс

Сериал рассказывает о двух братьях: старший Линкольн Барроуз приговорен к смертной казни за преступление, которое не совершал, а младший Майкл Скофилд, уверенный в невиновности Линкольна, пытается его спасти. Носящий фамилию матери Майкл, совершает фиктивное ограбление банка, чтобы попасть в тюрьму Фокс Ривер, где ждет своей участи старший брат. С помощью изощренных комбинаций и интриг Скофилду удается организовать побег из тюрьмы для себя и брата, но это оказывается только началом их криминальных приключений…

Клиника (The Scrubs, 9 сезонов)

Жанр: комедия, драма (США).

Когда и где: 2001-2010 – NBC, ABC. 16+

В ролях: Зак Брафф, Дональд Фэйсон, Сара Чок, Джон К. МакГинли, Нил Флинн

Джон Дориан и Крис Терк – лучшие друзья по медицинскому колледжу, в котором они отучились четыре года. Теперь они должны пройти интернатуру в клинике, чтобы стать полноценными специалистами. Теоретические знания молодых специалистов далеко не всегда могут им помочь в том реальном мире, с которым парням придется столкнуться в больнице… Об этом влюбленным в свое ремесло молодым людям не устают повторять мрачный шутник доктор Кокс, глава ординатуры, и старый циник доктор Келсо, главврач больницы.

Обмани меня (Lie To Me, 3 сезона)

Жанр: триллер, драма, криминал (США).

Когда и где: 2009-2011 – FOX. 16+

В ролях: Тим Рот, Келли Уильямс, Брендан П. Хайнс, Моника Реймунд, Хейли МакФарланд

По сюжету психолог, доктор Кэл Лайтман и его команда из Агентства Лайтмана занимаются поручениями третьей стороны: чаще всего местных и федеральных правоохранительных органов. Они помогают распутывать дела с помощью мимики, жестов и «языка тела». По мнению Лайтмана, все лгут, поэтому он и его помощники, пользуясь своими талантами, спасают от тюрьмы невиновных, а реальных преступников отправляют за решетку. Но человеку, который видит, что все кругом пропитано ложью, трудно быть счастливым…

Дневники вампира (The Vampire Diaries, 8 сезонов)

Жанр: триллер, драма, криминал (США).

Когда и где: 2009-2017 – CW. 16+

В ролях: Пол Уэсли, Иэн Сомерхолдер, Кэт Грэхэм, Кэндис Кинг, Зак Рериг, Майкл Тревино

Сериал на модную в нулевых вампирскую тему повествует о двух братьях-вампирах, которым уже сотни лет. Несмотря на родство, они антагонисты: Стефан – добрый, старающийся мирно сосуществовать с людьми, а Дэймон – злой, жестокий и кровожадный. Они ведут борьбу за души жителей городка Мистик Фоллз, в котором поселились, а главным объектом их противостояния является Елена Гилберт – юная девушка, недавно потерявшая в аварии родителей. С нового учебного года Стефан и Елена – одноклассники старшего класса местной школы, и девушка, конечно, не подозревает, что симпатичный ей юноша – древний вампир, который берется ее опекать от злого сородича…

Как я встретил вашу маму (How I Met Your Mother, 9 сезонов)

Жанр: комедия, мелодрама (США).

Когда и где: 2005-2011 – CBS. 16+

В ролях: Джош Рэднор, Нил Патрик Харрис, Коби Смолдерс, Джейсон Сигел, Элисон Хэннигэн

В основе этого комедийного ситкома — рассказ главного героя Теда Мосби, который в 2030 году описывает дочери и сыну события своей молодости в Нью-Йорке 2000-х годов до знакомства с их мамой и своей женой. Теда окружают его лучшие друзья: добряк Маршалл и его девушка Лили, у которых все идет к свадьбе, а также эгоцентрик и убежденный холостяк Барни и красавица Робин, которая сразу после знакомства кажется Теду «той самой единственной». Но мамой будущим детям юного раздолбая станет другая девушка…

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