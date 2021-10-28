Чартерный рейс из Сирии в Минск решили сделать регулярным 5 28.10.2021, 12:47

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На нем могут прибывать иракские мигранты.

В сезонном табло Национального аэропорта Минск появился новый регулярный авиарейс — из Дамаска (Сирия). Раньше он был чартерным и в расписании не значился, сообщает The Village Беларусь.

Теперь, согласно расписанию, рейс компании Cham Wings 6Q431/6Q432 будет прибывать из Дамаска в Минск регулярно в 11:10, а улетать в 12:10.

The Village Беларусь рассказывал: самолет авиакомпании из Сирии Cham Wings стал постоянно летать из Дамаска в Минск с 21 сентября этого года. Несмотря на то, что рейсов нет в расписании регулярных полетов, прилетают они регулярно, практически каждый день: в 17:10, 19:40, 23:10. Иногда эти рейсы почти совпадают по времени с рейсами из Дубая.

Источник в сфере турбизнеса сообщал KYKY.org, что на чартерах, организованных отдельными белорусскими туркомпаниями, прилетают пассажиры из Сирии и Ирака. При этом беларуские турфирмы каждый день подают до 150-200 заявок на визы для иракских и сирийских пассажиров. Из-за чего получить визу у настоящих туристов практически нет возможности: одна заявка на 200 иракцев парализует работу консула на целый день.

Анализ авиарадаров показывает, что тот же борт, что прилетает в Минск из Дамаска, непосредственно перед этим прилетает в Дамаск из иракских Эрбиля или Эн-Наджафа. В некоторых случаях между приземлением в Дамаске и отправлением в Минск проходило менее двух часов. В полетах задействованы по крайней мере два из трех самолетов авиакомпании: Airbus A320 с регистрационными номерами YK-BAB и YK-BAG.

Например, 5 октября в Минск выполнили сразу два рейса Cham Wings. Борт с номером YK-BAG (приземлился в Минске в 11:10) днем ранее слетал в Багдад. А борт с номером YK-BAB (приземлился в 15:10) накануне поздно вечером слетал в Эн-Наджаф.

Правда, пока что включение рейса в список регулярных никак не отразилось на регулярности самих полетов. В расписании сказано, что регулярными рейсы становятся с 25 октября. В тот день (понедельник) и на следующий день (вторник) борты действительно прибыли в Минск, но не в то время, которое указано в расписании: в 14:29 и 01:23 соответственно.

Вчерашний рейс (27 октября) был отменен, а сегодняшний (28 октября) в онлайн-табло отмечен очень большой задержкой: вместо 11:10 теперь прилет ожидают лишь в 18:40, а вылет с 12:10 перенесен на 19:50.

Будут ли рейсы выполняться регулярно со следующей недели, пока неизвестно: как раз в воскресенье 31 октября прекращает действие летнее расписание полетов, а зимнее на сезон 2021/2022 еще не опубликовано.

На сайте самой авиакомпании Минск как возможный пункт вылета/прилета еще не значится.

В начале августа иракские авиакомпании заявили рейсы еще из четырех городов Ирака, в придачу к уже выполнявшимся полетам из Багдада: Басра (1.327.000 жителей), Сулеймания (677.000 жителей), Эрбиль (846.000 жителей) и Эн-Наджаф (820.000 человек). Новость подхватили многие СМИ, в том числе зарубежные, и после волны возмущений Iraqi Airways и Fly Baghdad с 9 августа остановили регулярные полеты в Минск. Из всех новозаявленных рейсов удалось выполнить лишь один: в Сулейманию 2 августа. Полеты в Басру, Эрбиль и Эн-Наджаф так и не стартовали. После этого иракские самолеты прилетали в Минск только для вывозных рейсов: чтобы увезти пассажиров обратно в Ирак.

Вообще же авиакомпания Iraqi Airways начала летать в Минск из Багдада с 20 января 2017 года. С весны 2020 из-за коронавируса полеты были приостановлены, но возобновлены уже с 17 июля 2020. Зимой и летом 2017–го непродолжительное время выполнялись рейсы в Басру и Эрбиль. С 10 мая 2021 года из Минска в Багдад начала летать Fly Baghdad. К началу августа 2020 года Iraqi Airways летала из Минска в Багдад по средам, пятницам и воскресеньям, а Fly Baghdad — по понедельникам и четвергам. Рейсы обещали вернуть в сентябре.

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