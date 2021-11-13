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Из-за мигрантов на границе под санкции могут попасть аэропорт и гостиница «Минск»

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  • 13.11.2021, 16:28
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Из-за мигрантов на границе под санкции могут попасть аэропорт и гостиница «Минск»
Фото: Belta

Новый пакет санкций станет очередным ударом по режиму.

Евросоюз готовит новый пакет санкций, в который уже вошли более двух десятков белорусских чиновников. Они способствуют передвижению мигрантов к границам Беларуси с Польшей, Латвией и Литвой, сообщает Financial Times (перевод - belsat.eu).

Дипломаты ЕС также рассматривают включение в санкционный список гостиницы «Минск», где временно размещаются мигранты, минского аэропорта и сирийской авиакомпании Cham Wings - за доставку мигрантов в Беларусь.

Министры иностранных дел ЕС обсудят пятый пакет санкций в понедельник, 15 ноября.

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