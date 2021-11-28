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Пайки мигрантов в Брузгах сравнили с питанием белорусских детей в больницах

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  • 28.11.2021, 13:39
  • 13,942
Пайки мигрантов в Брузгах сравнили с питанием белорусских детей в больницах

Видео о двух чайных ложках клейстера.

Для понимания уровня отношения властей к белорусским детям телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» советует посмотреть два видео.

На одном можно рассмотреть рацион питания мигрантов в лагере, созданном для атак на территорию Польши в логистическом центре «Брузги».

На другом — «пайка» в детской больнице в Барановичах.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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