Пайки мигрантов в Брузгах сравнили с питанием белорусских детей в больницах

Пайки мигрантов в Брузгах сравнили с питанием белорусских детей в больницах7
- 28.11.2021, 13:39
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Видео о двух чайных ложках клейстера.
Для понимания уровня отношения властей к белорусским детям телеграм-канал «Беларусь за МКАДом» советует посмотреть два видео.
На одном можно рассмотреть рацион питания мигрантов в лагере, созданном для атак на территорию Польши в логистическом центре «Брузги».
На другом — «пайка» в детской больнице в Барановичах.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.