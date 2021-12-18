В воскресенье в Беларуси ожидается до +5 градусов
- 18.12.2021, 16:30
Будет облачно с прояснениями.
Туман и мокрый снег с дождем ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый - до 15-18 м/с.
Температура воздуха составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от 0 до 5 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать и днем существенно не изменится.