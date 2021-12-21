Правительственная комиссия Литвы признала договор с «Беларуськалием» угрозой для безопасности страны 1 21.12.2021, 20:41

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Окончательное решение после заявления комиссии должно будет принять правительство Литвы.

Правительственная комиссия Литвы сообщила, что договор, заключенный в 2018 году между «Беларуськалием» и Литовскими железными дорогами, а также изменение, внесенное в него в октябре 2021 года, не соответствуют интересам национальной безопасности страны, пишет Delfi.

Окончательное решение после заявления комиссии должно будет принять правительство Литвы. Если будет решено, что документ представляет угрозу для безопасности страны, это может стать основанием для прекращения транзита с минимальными убытками.

Напомним, в комиссию с заявлением о проверке договора 8 декабря обратился Министр транспорта Марюс Скуодис.

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