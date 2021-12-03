Белорусские силовики отправили мигрантов в атаку на границу, ослепив польских военных стробоскопом и лазерами 4 3.12.2021, 9:00

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Попытка прорыва была отбита.

Вчера вечером польские офицеры и солдаты, отбившие попытку нелегалов пересечь границу между Опаком и Вулькой Тереховской, были ослеплены белорусскими силовиками стробоскопом и лазерами.

Об этом сообщает полиция Подлясья.

Wieczorem funkcjonariusze i żołnierze interweniujący w związku z próbą przekroczenia granicy pomiędzy Opaką i Wólką Terechowską, oślepiani byli przez białoruskich funkcjonariuszy światłem stroboskopowym i laserami. pic.twitter.com/3XXBiNTlVi — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) December 3, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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