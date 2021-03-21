Ученые объяснили, что надежнее защищает от коронавируса: вакцинация или антитела после болезни 21.03.2021, 18:55

Они также предостерегли от того, чтобы пробовать заболеть и получить иммунитет

Прививка защищает от коронавируса лучше, чем приобретенные после заболевания антитела. В частности, исследователи из США установили, что в связи с быстрым темпом распространения и постоянной мутации коронавируса антитела, выработавшиеся после заражения, намного хуже защищают от новых штаммов, пишут «Известия».

По словам экспертов, в сыворотке привитых вирус нейтрализуется в тысячу раз эффективнее, чем у переболевших.

– Вакцинация однозначно более эффективна, чем попытка переболеть и получить иммунитет, в любом возрасте, – заявили медики.

Специалисты подчеркнули, что при заражении смертность и вероятность тяжелого течения болезни среди пожилых людей намного выше, чем возможные побочные эффекты после прививки.

Они добавили, что молодым людям не стоит успокаивать себя тем, что среди них показатели смертности невысокие, поскольку COVID-19 вызывает последствия, которые могут оказаться очень серьезными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».