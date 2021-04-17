Лидер «Ногу свело!»: Если бы все артисты высказались, мир был бы другим 17.04.2021, 17:07

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Макс Покровский

Макс Покровский поддерживает протесты в Беларуси и РФ.

На организаторов концертов рок-группы "Ногу свело!" оказывают давление – гастрольный тур по Сибири переносится с весны на осень 2021 года. Об этом в видеообращении рассказал лидер коллектива Макс Покровский. Группа планировала выступить в Омске, Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерове, Красноярске, Абакане и Иркутске, пишет «Настоящее время».

Ранее "Ногу свело!" выпустили песню о протестах в Беларуси и Хабаровске. Также Покровский публично выступал в поддержку Алексея Навального и требовал его освобождения.

По словам Покровского, "всем понятно, откуда ноги растут". При этом он отметил, что билеты на концерты продавались отлично, но "тяжелые времена продолжаются".

Подробно о причинах отмены тура, а также о своей поддержке Алексея Навального, гражданской позиции Макс Покровский рассказал в эфире.

– От кого вы узнали о том, что ваш тур переносится, и что конкретно вам рассказали: какая была причина?

– У нашего тура есть замечательные профессиональные промоутеры, мы с ними постоянно на связи, и от них, собственно, мы узнали в первую очередь. Ну и как аргументация звучали какие-то сведения, слова, выдержки из того, что сообщали люди на местах. Первое было сказано, разумеется, что по причине ковида. Но когда наш промоутер обратился к нам с этой информацией, пришел, он уже так сказал сжато, что сначала сказали, что по поводу ковида, а потом стало выясняться, что это по политическим причинам.

– А как именно это происходило? Насколько я понимаю, у вас был тур в нескольких городах. Промоутеров в каждом городе вызывали отдельно и говорили им, что нужно перенести концерты?

– Да, у нас намечен был тур в восьми городах Сибири. Началось все с одного из городов, где та площадка, на которой должны мы были выступать, весьма государственная. Поэтому начинали куда-то вызывать: нам сначала не говорили куда – то есть куда-то, как я даже сказал у себя в инстаграме, в какие-то кабинеты, нам не сильно отчитывались. И стали говорить о том, что концерт "Ногу свело!" пройти не должен. В каких-то случаях это были просто звонки, опять же, на местах. Но там люди-то друг друга знают, видимо, кому-то позвонил очень знакомый человек, занимающий какой-то пост.

В некоторых городах звучало Министерство культуры. Ставить точку на этом я сейчас не хочу и вот так публично утверждать – я могу предположить. В каком-то из городов был даже комментарий такой, что тот, который звонил, сначала очень долго че-то мямлил, извините, что я сказал "че-то", я даже перешел на чоканье вместо "что". В общем, он что-то мямлил. Даже было такое фигуральное сравнение, что он испариной покрылся, хотя, наверное, по телефону сложно понять, покрылся человек испариной или нет. То есть вот были такие заходы.

Ну и потом просто количество городов становилось все большим и большим.

– Ваш коллектив понес убытки из-за случившегося?

– Ха, разумеется, наш коллектив понес убытки. Наш коллектив несет убытки весь ковид. Но это из-за случившегося в ковиде. Но коллектив несет убытки достаточно давно, уже больше года.

Но мы сейчас говорим об этом туре, да, и наш коллектив понес весьма серьезные убытки. Более того, я мог бы сказать, что билеты продавались на весь тур, в каждом городе там своя площадка и свое количество. Тем не менее, как я понимаю, билеты продавались не просто хорошо, а очень хорошо. В каком-то городе нас заявили лидером продаж как конкретной площадки в какой-то конкретный период времени.

– А как вы думаете, какова главная причина, если мы не берем ситуацию с коронавирусом все-таки, главная причина, почему ваши концерты перенесли?

– Я бы из ваших слов, если можно, исключил бы "если", потому что мы уже никакую ситуацию с коронавирусом не берем. Подтверждением этому является конкурс красоты, проводимый в Томске на той площадке, где мы должны были выступать в тот самый день, когда был заявлен наш концерт и нам сказали, что коронавирус. То есть конкурс красоты привлечет меньше людей и будет просто меньше скоплений.

Мы, конечно, в это не верим: у нас несколько месяцев назад был в Санкт-Петербурге концерт при сидящем зале, при 50% заполняемости. Поэтому нет сомнений в том, что это связано с тем, как мы выражаем свою точку зрения на происходящее. То, что я подчеркнуто называю гражданской позицией, и то, что я с самого начала называю неполитической деятельностью, потому что я никуда не баллотируюсь, тем не менее.

Наша общественная и гражданская деятельность тесно связана с творческой и состоит из двух компонентов. Первая компонента – это наши песни, в которых в той или иной степени фигурально, опять же раз на раз не приходится, но тем не менее мы выражаем свою точку зрения на происходящее. И на мой чисто субъективный взгляд, это чуть меньше влияет, если вообще влияет, на команду остановить наш тур. А второе – это то, как мы выражаем свою точку зрения публично, в частности на своих страницах в социальных сетях, как мы выражаем свою точку зрения путем принятия участия в каких-то общественных, культурно-общественных мероприятиях – отвратительно звучит, но тем не менее в прекрасном, замечательном фестивале "Партизан-фест", в котором для нас было принять участие большое удовольствие и честь, ну и не только.

– Стоит, наверное, отметить, что не все российские артисты высказываются в поддержку Алексея Навального, или протестов в Беларуси, или протестов, которые проходили в Хабаровске. А вы, учитывая вашу политическую позицию, ожидали, что будет такая реакция, что ваши концерты будут просто переносить?

– Я с удовольствием отвечу на вопрос, ожидали мы или нет. Но перед этим я хочу сказать, что я не буду называть всех поименно, но я хочу поклониться и выразить свое уважение всем артистам, которые не молчат. И хочу сказать, что намного больше тех артистов, которые все-таки молчат. Я не имею права к ним обращаться. Я не имею права комментировать их действия, потому что у них свои финансовые ситуации, семьи и взгляды на жизнь тоже, разумеется. Я могу сказать только одно: что если бы все артисты как один высказались, то мир был бы другим. Если бы даже не все артисты, а 90%.

А что касается меня, то я заговорился и забыл, что вы спросили.

– Я спрашивал, ожидали ли вы, что будет такая реакция?

– Да, мы ожидали, что будет такая реакция. Мы, с одной стороны, удивлены, что она последовала так поздно, с другой стороны, не удивлены.

У нас давно не объявлялись туры, с начала пандемии, а насколько я понимаю, вот такая реакция почему-то направлена именно на туры. Может быть, это объясняется тем, что туры – это в принципе болезненная ситуация: если коллектив готов встать на маршрут, то понятно, что у коллектива может быть какое-то количество концертов, в нашем случае их восемь, и коллектив может свести концы с концами.

– А на своих концертах, возможно, до или после, когда люди там еще остаются, вы выражаете свои политические взгляды, говорите о том, что думаете о происходящем в России, к примеру о ситуации с Навальным?

– Напрямую нет. Во-первых, у нас особой возможности такой не было, потому что опять же с начала пандемии мы дали исключительно малое количество концертов, как и многие.

Мы готовились к этому туру, мы во многом сохраняли концертное молчание, опять же потому что мы готовились к этому туру. Это во-первых. Во-вторых, в принципе я свожу конферанс на концертах к какому-то очень краткому и личному общению с публикой, я не прокламатор на концертах.

– После случившегося вы будете продолжать высказывать свои взгляды на то, что происходит в России сейчас?

– Конечно же, ответ: да. Единственное, что я хочу заявить, и я всегда об этом говорил: я далеко не герой, и мне каждая такая вот история, каждый такой пост дается психологически нелегко. Это не значит, что сейчас должны потирать руки те, кто ожидает от меня какой-то слабости. Нет, нелегко – это вовсе не означает, что я вот сейчас прямо так приуныл. Нелегко – это просто означает, что внутреннюю работу надо делать над собой.

Никогда не говори "никогда", и в общем, наверное, очень аккуратно нужно говорить такие вещи, как "всегда": "вот мы всегда будем..." и так далее. Тем не менее я сейчас хочу сказать, что мы чувствуем себя абсолютно спокойно. Как я люблю выражаться: те финансовые проблемы, которые приходят, – это всего лишь арифметическая операция. Финансовая проблема – это разница между запросами и доходами: можно увеличить доходы, а можно снизить запросы.

Мы всегда были людьми, группой, семьей невысоких запросов, мы знаем, как жить, мы знаем, как работать и выживать. Здесь сделано все, что вышло в свет в 2020 и 2021 году, – мы всем этим владеем, мы всем этим распоряжаемся. Здесь у нас свой, популярное слово, "бункер", мы здесь можем не только писать музыку, снимать – мы отсюда можем выходить в прямой эфир, мы здесь абсолютно спокойны. Поэтому у нас есть все основания для того, чтобы утверждать, что мы знаем, как выжить – и выжить активно.

Опять же официальная информация, я ее подтверждаю, о переносе тура на осень, я подтверждаю, что вся группа находится в состоянии готовности. Вы сейчас видите меня, я подтверждаю, что я трезв, вменяем, я не употребляю наркотики, я употребляю в исключительно смешных количествах алкоголь в исключительно редкие моменты времени. Я привился, я не болею коронавирусом, у меня сейчас нет насморка, я делаю зарядку. Единственное, чего я сейчас не буду делать перед экраном, – это вскакивать, задирать майку и показывать вам, как я накачал пресс за последний год.

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