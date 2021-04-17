БелАЗ набирает обороты, но не в ту сторону
- 17.04.2021, 18:44
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Как ни пытались власти прикрыть трескающиеся по швам скрепы, денег от этого не прибавилось.
Чистая прибыль БелАЗа за прошлый год упала с 265,6 млн рублей до 30,8 млн., пишет телеграм-канал «Менскразам!» .
Но зато в отчётах начальники оправдываются, они "смогли стабилизировать ситуацию в последнем квартале". Простыми словами это звучит как "мы заставили колхозы взять у нас в кредит технику и быть при этом благодарными". Всего в кредит БелАЗ раздал около 343 млн за год.
Сократили за 2020 год 571 человека.
Предлагаем вам запастись долларами и попкорном. Больше, чем власть делает против себя, никакой враг не сделает. Остаётся ей в этом помочь.