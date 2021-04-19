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В Беларуси задержали несколько сотрудников поставщика крупных госпредприятий

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  • 19.04.2021, 20:17
  • 6,820
В Беларуси задержали несколько сотрудников поставщика крупных госпредприятий
Фото: tut.by

Задержание проводили сотрудники КГБ.

По делу о взятках 10 апреля сотрудники Комитета госбезопасности задержали четырех сотрудников минского ООО «Нюбит» и одного — Березовской ГРЭС, рассказал tut.by источник, знакомый с расследованием.

Компания «Нюбит» специализируется на поставке оборудования для объектов тепловой, атомной, промышленной и коммунальной энергетики, а также трансформаторных масел, специальных моющих растворов. Поставки осуществлялись крупнейшим госпредприятиям страны, производителям электроэнергии, «Беларуськалию» и т. д.

— Сейчас в деле как взяткодатели фигурируют четыре сотрудника компании. Сумма небольшая, на часть первую статьи 431(Дача взятки), но не исключено, в деле в итоге может быть много эпизодов.

Пока как взяткополучатель фигурирует один сотрудник Березовской ГРЭС.

Пресс-служба КГБ была не доступна для комментария.

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