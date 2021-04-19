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В Чехии власти предлагают сократить территорию посольства России

  • 19.04.2021, 20:30
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В Чехии власти предлагают сократить территорию посольства России
Посольство России в Праге
Фото: Krokodyl via Wikipedia

В Чехии заявили, что «спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны РФ должна завершиться».

В Чехии магистрат призвал правительство обсудить с Россией изменение площади территории посольства этой страны.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора.

«Спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны Российской Федерации должна наконец-то завершиться», — написал староста района Прага-7 Ян Чижински в Twitter.

Пражский магистрат также хочет сократить количество парковочных мест посольства, уточняет Lidovky.cz.

Об этом стало известно после того, как накануне власти Чехии заявили о возможной причастности российских спецслужб к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года.

Однако министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские спецслужбы не планировали совершить взрыв боеприпасов на складе во Врбетице в 2014 году.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, связанных с российскими спецслужбами. Причиной таких мер стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Также полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов и пробыли там пять дней до первого взрыва во Врбетице.

Они же, по данным британских спецслужб, причастны к отравлению Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Журналисты-расследователи из Bellingcat выяснили, что «Петров» и «Боширов» являются сотрудниками подразделения № 29155 ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

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