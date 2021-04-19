В Чехии власти предлагают сократить территорию посольства России 19.04.2021, 20:30

1,568

Посольство России в Праге

Фото: Krokodyl via Wikipedia

В Чехии заявили, что «спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны РФ должна завершиться».

В Чехии магистрат призвал правительство обсудить с Россией изменение площади территории посольства этой страны.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Власти чешской столицы предложили, чтобы дипмиссия вернула часть территории парка Стромовка, которая отошла посольству в 1968 году, после вторжения войск Варшавского договора.

«Спустя 53 года оккупация части Стромовки со стороны Российской Федерации должна наконец-то завершиться», — написал староста района Прага-7 Ян Чижински в Twitter.

Пражский магистрат также хочет сократить количество парковочных мест посольства, уточняет Lidovky.cz.

Rada hlavního města Prahy právě vyzvala Vládu České republiky, aby vyjednala úpravu rozlohy Velvyslanectví Ruské federace do stavu před invazí vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna 1968. Po 53 letech by měla okupace části Stromovky ze strany Ruské federace konečně skončit. pic.twitter.com/t6HWVJm7Nn — Jan Čižinský (@jancizinsky) April 19, 2021

Об этом стало известно после того, как накануне власти Чехии заявили о возможной причастности российских спецслужб к взрыву на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года.

Однако министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек заявил, что российские спецслужбы не планировали совершить взрыв боеприпасов на складе во Врбетице в 2014 году.

17 апреля Чехия заявила о высылке 18 российских дипломатов, связанных с российскими спецслужбами. Причиной таких мер стало подозрение в причастности Главного управления Генштаба России к взрывам складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Также полиция Чехии объявила в розыск двух человек, которые в октябре 2014 года въехали в страну с паспортами граждан России на имена Александр Петров и Руслан Боширов и пробыли там пять дней до первого взрыва во Врбетице.

Они же, по данным британских спецслужб, причастны к отравлению Новичок бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в британском Солсбери.

Журналисты-расследователи из Bellingcat выяснили, что «Петров» и «Боширов» являются сотрудниками подразделения № 29155 ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».