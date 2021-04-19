Чехия исключила «Росатом» из кандидатов на достройку советской АЭС 19.04.2021, 21:05

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фото: ct24.ceskatelevize.cz

В числе кандидатов на участие в тендере остаются американская, французская и южнокорейская компании.

Правительство Чехии решило отстранить российскую госкорпорацию «Росатом» от строительства нового энергоблока чешской АЭС «Дукованы». Об этом сообщил чешский вице-премьер и глава Минпромторга Карел Гавличек, передает «Чешское телевидение»

В числе кандидатов на участие в тендере на достройку АЭС остаются американская, французская и южнокорейская компании. Стоимость проекта оценивается примерно в €6 млрд.

АЭС «Дукованы» построил в 1970-е — 1980-е годы Советский Союз в рамках договора с Чехословакией. Электростанция покрывает более 20% потребления энергии в стране. На 2029 год планировалось начало строительства нового энергоблока, которое должно завершиться в 2036 году.

Ранее Гавличек говорил, что «Росатом» не допустят к участию в строительстве даже в качестве субподрядчика. Это произошло на фоне дипломатического скандала с Россией. Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, которых обвинили в работе на российские спецслужбы. По мнению Чехии, они могут быть причастны к организации взрывов на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014 году, когда погибли два человека.

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