В Ростовской области РФ возле украинской границы заметили 16 военных вертолетов

В Ростовской области РФ возле украинской границы заметили 16 военных вертолетов15
- 2.04.2021, 12:35
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Они полетели в сторону Украины.
В пятницу, 2 апреля, в небе над Ростовской областью (Российская Федерация) в сторону украинской границы пролетело около 16 военных вертолетов.
Соответствующее видео очевидцы публикуют на видеохостинге YouTube, сообщает apostrophe.ua.
В комментариях к видео предполагают, что российская военная авиация отправлялась на учения на одном из полигонов вблизи военной части. Однако, официально такую информацию не подтверждают.