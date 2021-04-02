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В Ростовской области РФ возле украинской границы заметили 16 военных вертолетов

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  • 2.04.2021, 12:35
  • 4,960
В Ростовской области РФ возле украинской границы заметили 16 военных вертолетов

Они полетели в сторону Украины.

В пятницу, 2 апреля, в небе над Ростовской областью (Российская Федерация) в сторону украинской границы пролетело около 16 военных вертолетов.

Соответствующее видео очевидцы публикуют на видеохостинге YouTube, сообщает apostrophe.ua.

В комментариях к видео предполагают, что российская военная авиация отправлялась на учения на одном из полигонов вблизи военной части. Однако, официально такую информацию не подтверждают.

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