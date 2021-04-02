В Ростовской области РФ возле украинской границы заметили 16 военных вертолетов 15 2.04.2021, 12:35

4,960

Они полетели в сторону Украины.

В пятницу, 2 апреля, в небе над Ростовской областью (Российская Федерация) в сторону украинской границы пролетело около 16 военных вертолетов.

Соответствующее видео очевидцы публикуют на видеохостинге YouTube, сообщает apostrophe.ua.

В комментариях к видео предполагают, что российская военная авиация отправлялась на учения на одном из полигонов вблизи военной части. Однако, официально такую информацию не подтверждают.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».