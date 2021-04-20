Ученые выяснили, какой кофе заменит арабику из-за глобального потепления 3 20.04.2021, 13:15

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Традиционные сорта могут исчезнуть в ближайшие полвека.

В Западной Африке растет малоизученный вид кофе: по вкусу он не уступает арабике и при этом гораздо более устойчив к влиянию глобального потепления. Описание растения ботаники опубликовали в научном журнале Nature Plants.

"Мы изучили вкусовые характеристики и условия, в которых растет загадочный узколистный кофе, о великолепном вкусе писали путешественники прошлых веков. Мы подтвердили, что его вкус действительно похож на качественную арабику. Кроме того, он может расти при температурах на 6-7 °С выше, чем арабика", – пишут исследователи.

Ученым известно более 120 видов кофейных деревьев. Для производства кофе в основном используются лишь три из них – арабика (Coffea arabica), либерика (Coffea liberica) и робуста (Coffea canephora). На долю арабики и робусты приходится 56% и 43% мирового рынка кофе.

В последние годы существованию кофе угрожают сразу два фактора. Во-первых, урожайность всех сортов кофе может резко снизиться из-за распространения по территории Южной Америки жуков вида Hypothenemus hampei. В отличие от многих других вредителей они умеют переваривать кофеин и, соответственно. Во-вторых, арабика плохо переносит увеличение температуры окружающей среды, так как ее предки росли в холодных горных регионах Эфиопии. Поэтому ученые предсказывают, что ареал арабики в ближайшие полвека резко сократится.

Ботаники под руководством старшего научного сотрудника Королевских ботанических садов Кью (Великобритания) Аарона Дэвиса уже много лет изучают этот процесс. Они пытаются понять, как можно спасти кофейные плантации от массового исчезновения во второй половине XXI века или найти для них замену.

Внимание Дэвиса и его коллег привлекли путевые заметки европейских путешественников конца XIX – начала XX века, путь которых пролегал по Экваториальной Гвинее, Сьерра-Леоне и Кот-д-Ивуару. Многие из них расхваливали вкус местного кофе: якобы он превосходил многие известные им сорта.

Ранее ученые относились к подобным рассказам с большим скепсисом, так как климатические условия и Западной Африки и отсутствие на ее территории высокогорных районов плохо подходят для выращивания кофе. Кроме того, проверить эти заявления было сложно, поскольку кофейные деревья, о которых писали путешественники, предположительно не росли в дикой природе, а площадь их плантация была относительно невелика.

Два года назад Дэвис и его команда нашли эти кофейные деревья и детально их изучили. Оказалось, что они принадлежали к малоизученному виду Coffea stenophylla. Растения этого вида могли переносить очень высокую температуру и при этом были стойкими к некоторым болезням, которые поражают плантации кофе в Южной Америке.

Вырастив несколько деревьев этого вида и собрав его зерна с диких деревьев, которые растут на территории Сьерра-Леона, ученые обработали урожай и сравнили вкусовые качества получившегося напитка с тремя другими марками кофе – высококачественной арабики из Эфиопии, кофе среднего качества из Бразилии и индонезийской робусты высшей категории.

Для дегустации Дэвис и его коллеги пригласили 15 любителей кофе. Напиток нужно было оценивать по 150-балльной шкале. Оба варианта западно-африканского кофе оставили у дегустаторов положительные впечатления, более 80% из них посчитало, что пьют очень качественную арабику. В этом отношении зерна Coffea stenophylla несколько уступили арабике из Эфиопии, но заметно опередили бразильский и индонезийский кофе.

Подобные результаты сильно удивили ученых, так как арабика и Coffea stenophylla растут в совершенно разных регионах Африки и не состоят в близком родстве. Ученые предполагают, что сходство их вкуса связано с тем, что в зернах обоих сорта есть большое количество сукрозы и тригонеллина – органических веществ, которые придают им характерный вкус и аромат.

Ботаники предполагают, что открытый ими вид кофе можно выращивать как сам по себе – как замену арабике, так и использовать для создания новых гибридных сортов кофейных деревьев. Они смогут расти в низинах и при этом более будут более стойкими к действию болезней и высоких температур, чем другие современные сорта кофе, подытожили ученые.

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