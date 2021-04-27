Джули Фишер: США не намерены сидеть сложа руки в ожидании изменений в Беларуси 5 27.04.2021, 19:01

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Джули Фишер

Посол США в Беларуси раскритиковала режима Таракана.

Посол Соединенных Штатов Америки в Беларуси Джули Фишер подняла вопрос о притеснениях режимом Лукашенко белорусских протестующих, а также польского национального меньшинства, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на Polsat.

По словам Фишер, США не намерены сидеть сложа руки в ожидании изменений в Беларуси, они планируют сотрудничать с союзниками и деятелями демократического движения Беларуси. Пока же репрессии, насилие, пытки, побои, аресты и задержания, применяемые официальным Минском против мирного населения, несомненно, влияют на число людей, готовых ежедневно выходить на улицу, заключила она.

«Когда я думаю о суверенитете Беларуси, я представляю себе не кнопку включения-выключения, а скорее ползунок. Он все больше движется к зависимости от Москвы» — сказала Фишер.

Также американский посол прокомментировала информацию о так называемом покушении на жизнь Таркана. По ее мнению, если бы ситуация в стране не была настолько сложной, «большинство из нас смеялось бы над этими обвинениями. Они совершенно нелепы и бессмысленны»:

«Может, это был этот президент, а, может, другой. Может, это американское агентство, может, другое, и, возможно, речь шла о многих странах. Не знаю, есть ли смысл это комментировать».

Уголовное дело и преследование польских центров и деятелей польского меньшинства в Беларуси американская дипломат считает доказательством того, насколько экстремальна ситуация с правами человека в Беларуси.

«Наши польские друзья делают очень много, чтобы международное сообщество обратило внимание на их судьбу. США, как и ранее, будут действовать от имени меньшинств и политзаключенных», — заявила Фишер.

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