Агрофюрер подписал акт о капитуляции 5.04.2021, 7:43

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фото: ТАСС

Зло в итоге сдалось.

Уголовное дело против Герасимени и Опейкина – это, конечно, подпись под актом о капитуляции. Спорт оставался единственной отраслью, где пытались бороться более или менее в рамках правил. Потому что МОК изначально выступил с очень жесткой позицией. Некоторых спортсменов из числа подписантов за новые выборы вернули в сборные, Лукашенко вынужден был (впервые в своей жизни) добровольно уйти в отставку с поста «президента», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Для него это имеет сакральный смысл. Потому что в стране, напомним, не осталось должности «президент». Только председатели, руководители, начальники и так далее. Президента было два – президент страны и НОК. Да, в итоге транзит в пользу сына, но, конечно, это было точно против воли. В надежде, что покраска фасада спасет от санкций. Не спасло.

В НОК (читай: агрофюрер) так и не поняли сути претензий. Вопрос не в комиссиях, президентах и так далее (на это, к слову, МОК долго закрывал глаза – Лукашенко президент НОК более 20 лет). Вопрос в том, что нарушаются базовые права человека. А если еще прямее сказать, то идет борьба добра со злом.

Зло в итоге сдалось. И, походу, все-таки сильно рискует тем, чтобы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Спортивные чиновники просто не потянули уровень необходимой переписки. Вместо ответов на вопросы – сплошные лозунги.

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