Чугунный схематоз Семашко 9 5.04.2021, 7:55

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Фото: «Вестник Нафтана»

Схема неприкрытого воровства работает на МТЗ, «Беларуськалии», «Нафтане», «Белазе».

Надо отдать должное, Владимир Семашко – виртуоз. «Отец» белорусских схематозов постарался на славу, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Выстроил систему откатов без сучка и задоринки. Сходу и не подкопаешься. Все так красиво, только орден ему и его птенцам с белорусского металлургического завода остается повесить. Это ж надо уметь, в такую блестящую обвертку спрятать неприкрытое воровство.

На самом деле все просто. Назначают директора завода на должность. Он назначает верных главного инженера, снабженца и главного коммерсанта. Все они при закупках товаров и услуг строго «блюдут» интересы государственного предприятия. Объявляют тендеры на закупки, чтобы конкуренция, а соответственно и цены низкие были. Да чтоб от посредников избавиться. Но дальше везде происходит как в случае БМЗ – предельно допустимую цену закупки сознательно сильно занижают.

Естественно, дураков среди реальных производителей нет. В убыток работать никто не станет. Да и не на Беларуси единой мировой рынок зиждется. Никто на тендер заявок не подает. Вот здесь собака и зарыта. Включают «ее превосходительство острую производственную необходимость». И срочно закупают из одного источника, но втридорога и без тендера.

Название какое великолепное дали – один источник. Что правда, то правда. Один источник – офшор, который надежно и долго доставляет «откаты» тем и туда, куда укажет группа Семашко.

Схема универсальна. Она работает на МТЗ, «Беларуськалии», «Нафтане», «Белазе», ЦКК… Да что перечислять, этот схематоз внедрили на каждое предприятие, в каждый колхоз.

А маленькие откатные ручейки стекаются в могучую реку казнокрадства. Тем и живут «бедолаги».

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