Флагманы белорусского транспорта сбились с дороги 5.04.2021, 8:19

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фото: Thinkstock_Fotobank.ru

Выручка оказалась вчетверо ниже суммарных долгов.

Власти подвели первые финансовые итоги 2021 года. Результаты валообразующих предприятий оставляют неоднозначное впечатление, пишут banki24.by.

Раз в месяц о состоянии финансов и расчетов отчитываются крупные и средние организации по всей Беларуси. В январе 2021 года в список вошли 6,5 тыс. компаний, из которых 0,5 тыс. относились к транспортным.

По итогам подсчетов обнаружилось, что 36,9% предприятий-флагманов имели отрицательную рентабельность продаж. Это значит, что данные компании понесли убытки от реализации продукции и оказания услуг.

Еще 35,3% флагманов отразили рентабельность в пределах 0–5%. Такую группу организаций чиновники обычно относят к низкоэффективным, так как они уязвимы во время кризиса.

В когорту высокорентабельных (показатель 30% и выше) вошли 3,3% компаний-флагманов — лишь каждая тридцатая. При этом на водном транспорте статорганы и вовсе не выявили предприятий с рентабельностью от 20%.

Основную массу транспортных компаний составляют организации сухопутного и трубопроводного транспорта. Среди этих предприятий около 44,5% имели убытки с продаж и еще 34,6% показали рентабельность в пределах 0–5%.

Всего 2,3% флагманов в этой отрасли имели рентабельность от 30% и более.

Конечным результатом работы предприятия является чистая прибыль либо убыток. Чистая прибыль (убыток) образуется при сложении прибылей (убытков) от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности с коррекцией на налоги и сборы.

На транспорте доля убыточных компаний по конечному результату составила 34% против 29,2% в прошлом году.

Потери убыточных предприятий выросли на 3,5% до 65,9 млн BYN. Для сравнения: удельный вес убыточных организаций в целом по реальному сектору увеличился с 22,4% до 26,9%.

Суммарные долги флагманов транспорта к 1 февраля составили 7,642 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) они возросли на 36,7%.

Соотношение совокупного долга и выручки достигло 4 раз: выручка была вчетверо ниже суммарных долгов. Наибольшие обязательства накопили предприятия сухопутного и трубопроводного транспорта (4,977 млрд BYN).

Еще 1,003 млрд BYN пришлось на долги воздушного транспорта, 1,653 млрд BYN — на долги вспомогательных организаций. У вспомогательных организаций обязательства достигли исторического максимума.

Суммарные долги — это сумма кредиторки и обязательств по кредитам и займам. На 1 февраля кредиторка транспорта достигла 3,834 млрд BYN, долги по кредитам и займам — 3,808 млрд BYN.

За скользящий год кредиторка подскочила на 43,8%, кредиты и займы — на 30,2%. Об этом и о многих других событиях в мире денег и финансов вы можете оперативно узнавать в наших группах в Вконтакте, Facebook и Telegram.

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