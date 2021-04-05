Акции в поддержку белорусов прошли по всему миру 5.04.2021, 8:35

От Сиэтла до побережья пролива Па-де-Кале.

На Пасху акции в поддержку белорусской Революции прошли по всему миру, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Лондон. Беларусы туманного Альбиона совместно с англичанами-правозащитниками на выходе из карантина провели акции в поддержку стачкома «Беларуськалия» и против нарушения прав человека в Беларуси.

Великобритания, побережье пролива Па-де-Кале. Флаг над белыми скалами. Жыве Беларусь!

В Франкфурте прошел пасхальный марш солидарности с белорусами.

Миннеаполис. Белорусский мост.

Сиэтл: Выходим с флагами каждый день!

Динанте отпраздновали белорусскую Пасху.

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