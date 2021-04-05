Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома у Минского моря 3 5.04.2021, 8:51

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Три варианта.

Деревни и поселки вокруг Минского моря уже перестали быть просто деревнями и поселками. Здесь селятся бизнесмены, спортсмены и другие богатые люди, а недвижимость тут стоит больших денег. Журналисты tut.by же решили взглянуть, как выглядят самые дешевые пригодные для жизни дома (а не дачи, где нельзя «прописаться») вокруг Минского моря. Вот три варианта.

В Лапоровичах

За 70 тысяч долларов продается дом на улице Центральной, 3Б в деревне Лапоровичи, где находятся участки и дома Домрачевой, Глеба, Родионова и Гончаренко.

Дом деревянный, обложен кирпичом. Площадь — 107 квадратных метров. Участок — 16 соток.

В доме есть газ и вода. Канализация — местная. Есть также баня, гараж, сарай, колодец и два погреба.

Участок ровный. На нем растут плодовые деревья, кустарники и виноград. До Минского моря — 5 минут пешком.

В Семково

За 62,9 тысячи долларов продается дом на улице Садовой, 7 в деревне Семково.

Площадь дома — 65 квадратных метров. Участок — 12 соток.

Отопление — печное и электрическое. Вода — из скважины. Канализация — местная. Газ подведен к участку.

На участке есть баня и хозпостройки.

До Минского моря — 10−15 минут пешком.

В Заславле

За 47,5 тысячи долларов продается дом на улице Комсомольской, 9 в Заславле.

Площадь — 54 квадратных метра. Участок — 15 соток. Отопление — печное. Вода — на участке. Газ проходит по улице.

На участке есть погреб и летняя кухня. До Минского моря — 10−15 минут пешком.

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