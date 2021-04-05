Ракетный комплекс «Точка-У» снес деревенский дом в Осиповичском районе 19 5.04.2021, 11:59

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Полдома нет, хозяйка случайно уцелела.

В деревне Моисеевичи Осиповичского района утром 5 апреля ракетный комплекс врезался в частный дом — и снес едва ли не половину строения. 85-летняя хозяйка дома чудом уцелела — она в этот момент вышла на улицу. На месте аварии работала ГАИ. Приезжала и скорая, так как пенсионерке стало плохо — поднялось давление.

Как рассказала tut.by дочь владелицы дома, она была у матери — находилась во дворе, — когда около 10 утра услышала жуткий треск и удар. Выбежала за забор — и увидела въехавшую в стену дома военную технику. По счастливому совпадению ее мать, 85-летняя Анна Николаевна, которая обычно живет в доме одна, как раз в этот момент вышла во двор. И тем самым спаслась.

— Водитель этой военной машины — совсем молодой парень, срочник, наверное. Сказал, что они из осиповичской войсковой части 61 732. Говорит, ехали куда-то в сторону Слуцка: то ли перегоняли машину, то ли еще что. А тут у нас в деревне поворот крутой. Я не знаю, с какой скоростью они ехали, хотя у нас стоит ограничение в 40 км/ч, но, очевидно, не справились с управлением и врезались в дом, — говорит дочь Валентина Григорьевна.

Врезавшаяся в дом военная техника — это тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Ракетный комплекс из стены дома военные уже вытащили с помощью грузовика. Они же сказали, что возместят ущерб, добавила женщина. При этом на оценку ущерба ждут страховщика. По словам Валентины Григорьевны, жить в доме невозможно, она пока заберет мать к себе в Осиповичи.

— В доме и печка поехала, и стены нет. Я не знаю, в каком состоянии находятся конструкции в целом — для оценки этого нужны специалисты, — сказала женщина. — Но вот визуально дом «поехал» — он перекошен.

В доме семья недавно делала ремонт: в прошлом году сменили шифер, укрепили бревна перекрытия, в этом — обшили стены и потолок гипсокартоном, сменили полы, буквально завтра собиралась клеить обои.

По словам дочери хозяйки дома, военная техника осиповичских военных частей часто ездят через деревню, по которой проходит бывшая дорога военного назначения.

Минобороны пока не высказывалось относительно инцидента.

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