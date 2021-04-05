Какой будет погода на неделе 5.04.2021, 15:57

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Подробный прогноз синоптиков.

Установившаяся в прошедшие выходные прохладная погода сохранится в ближайшие дни. Кроме не очень высоких температур во второй половине сегодняшнего дня усилится юго-западный ветер (по республике объявлен оранжевый уровень опасности), который приведет к ухудшению комфортности погоды. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

Во вторник погоду в Беларуси продолжит определять прохладная воздушная масса. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку республики скажется влияние атмосферного фронта, который принесет кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +4…9 °С.

7 апреля облаков еще будет много. Местами по стране, а по Гомельской области на большей части территории пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром по юго-востоку в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха ночью −5…+2 °С, днем +4…9 °С.

В четверг ожидается облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью −5…+1 °С, днем +4…9 °С.

9 апреля атмосферное давление подрастет, уменьшится количество облаков и в основном обойдется без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+1 °С, максимальная днем +6…11 °С.

В предстоящие выходные в многокилометровой толще атмосферы установятся юго-западные ветры, которые начнут поставлять в нашу страну умеренно теплый воздух, и во многих регионах Беларуси потеплеет.

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