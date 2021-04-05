«Я выхожу»: Появилась книга с плакатами белорусских протестов 2020 года 2 5.04.2021, 16:18

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Фото: Reuters

В книге более 350 фотографий.

В издании «Я выхожу» собраны плакаты белорусских протестов 2020 года. Смешные, смелые, трогательные, острые, они приковали внимание к креативу белорусов и проблемам нашего общества. Из тысяч фотографий, отправленных лично участниками митингов, более 350 было отобрано при помощи ключевых слов таким образом, чтобы напомнить о символах протеста и самых ярких и сложных событиях, произошедших в стране в определенный период, говорится на сайте книжки.

События 2020 года разделили жизнь большинства белорусов на «до» и «после», и эта книга — дань уважения всем участникам мирной революции, на которую вышли сотни тысяч людей.

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