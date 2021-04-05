Что сейчас происходит в Бешенковичах, где после ЧП с водой в больницу попали 20 детей и 5 взрослых

Что сейчас происходит в Бешенковичах, где после ЧП с водой в больницу попали 20 детей и 5 взрослых2
- 5.04.2021, 16:39
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Жителям горпоселка рекомендуют кипятить воду перед использованием в пищу.
В Бешенковичах, где после аварии на водопроводных сетях жители начали попадать в больницу, на 5 апреля остались госпитализированы 6 детей. Всего за неделю лечение в стационаре прошли 26 человек (пятеро взрослых и 20 детей). У детей выявили норовирус. Об этом сообщает tut.by.
На 5 апреля в стационаре оставались 6 детей, их состояние удовлетворительное. Всего госпитализировали 26 человек (5 взрослых и 21 ребенок). 20 человек выписаны, сообщает районная больница.
Главный санитарный врач района Нина Карпушенко отмечает, что у детей выявили норовирус.
Санслужба мониторит качество водопроводной воды. Жителям горпоселка рекомендуют кипятить ее перед использованием в пищу.
В Бешенковичах по-прежнему работает лишь одна станция обезжелезивания — «Южная». На станции обезжелезивания «Молодежная» продолжаются регламентные работы, дата ее запуска неизвестна.
Питьевую воду жителям микрорайонов в Бешенковичах будут подвозить «с учетом спроса на нее».
С 3 апреля коммунальники начали промывку внутридомовых сетей в микрорайоне Молодежный. На утро 5 апреля это сделали в СШ № 1, детском саду № 6 и шести многоэтажках.
Что происходит в Бешенковичах
В горпоселке произошла авария на водопроводных сетях. Вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный, по сообщениям наших читателей, еще в воскресенье, 28 марта. Районные же власти заявили, что авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 на 30 марта.
Из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. Первые пациенты туда поступили в ночь с 29 на 30 марта, говорят местные.
По информации местных властей на 1 апреля, в бешенковичской больнице находились 17 человек с симптомами отравления. А по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию отказались.
Воду в домах перекрыли к полудню 30 марта, но 1 апреля она появилась. Людям сообщили, что два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
1 апреля журналисты убедились, что вода на вид была без цвета и запаха. Но жителей поселка предупредили, что стоит «ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации». Люди ее использовали в основном для бытовых нужд.
Питьевую воду жителям поселка привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды.
С 31 марта в городском поселке работает группа экспертов из Минска под руководством заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.
2 апреля Минздрав сообщил: предварительные лабораторные исследования проб воды, взятой в поселке, не исключили, что заболевания вызваны норовирусом.
То есть, предположили чиновники и медики, у людей, употреблявших водопроводную воду, может быть острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов. Он очень заразен и может передаваться несколькими путями: контактно-бытовым (через немытые руки, предметы обихода, посуду и т. д.), пищевым (через немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи), водным (если выпить какое-то количество жидкости, содержащей вирус), воздушно-капельным (в результате вдыхания воздуха, который содержит частицы вируса).
3 апреля СК заявил, что из-за некачественной воды в Бешенковичах следователи проводят проверку.