Хунта боится реакции брестчан 1 5.04.2021, 16:59

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Ситуация вокруг аккумуляторного завода – одна из главных точек кипения.

Аккумуляторный завод в Бресте тихонько запустили. Он уже работает с середины марта. Конечно, никто никакой референдум не проводил, несмотря на клятвенные обещания агрофюрера, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Обратим внимание, что открытие прошло максимально тихо. В иные времена дед в обнимку с прихвостнем Басковым всенепременно решил бы лично перерезать красную ленточку. Но не в этот раз.

Объясним почему. Хунта боится реакции брестчан. В администрации пересидента есть понимание, что ситуация вокруг аккумуляторного завода – одна из главных точек кипения. Если закипит там – крышку может сорвать во всей Беларуси. Брест не зря последовательно протестовал последние несколько лет.

Отметим, что гораздо больше опасности сейчас несет «Гродно Азот», на котором ЧП случаются чаще, чем дни без происшествий.

Крайне скверная ситуация на «Беларуськалии». В ремонт и переоборудование деньги не вкладываются совсем. Техника давно выработала свой ресурс, а несчастные случаи идут один за другим. Остановка 1РУ для замены машины, которая поднимает соль наверх – скорее исключение из правил.

Грусть-печать и на БЖД. Составы требуют срочного ремонта. Но запчастей давно никто не закупает, перепробеги – огромные. Пока обходится без происшествий, но это реально опасная ситуация. Про то, что тепловозы закладываются под кредиты – писали ранее.

БелАЭС – это вообще какой-то большой рандомный прибор, который умеет пока делать только вкл/выкл.

Новости про качество воды в разных регионах страны вы сами видите. Ситуация с ямами на дорогах – тоже критичная. Никто ничего не ремонтирует. Инфраструктура выходит из строя. Агрофюрер не думает даже про перспективу года-двух. Главное день простоять да ночь продержаться.

Но вернемся к аккумуляторному заводу. Он очутился в очумелых ручках Баскова и Кагановича. И вот это на самом деле главный риск. Заводом управляют некомпетентные люди. Это, кстати, в полной мере относится и к «Гродно Азоту» и новому директору Ляшенко, и к «Нафтану», где жестит Сойко.

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