Пенсионерка, чей дом снес ракетный комплекс «Точка-У», рассказала о ЧП 1 5.04.2021, 17:19

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Местные жители рассказывают, что по их деревне часто ездят военные машины.

В понедельник, 5 апреля к дому 85-летней Анны Николаевны из деревни Моисеевичи собрались все соседи. В ее дом въехала самоходная пусковая установка – колонна военной техники двигалась на полигон, пишет kp.by.

Судя по фоту, часть бревенчатой стены дома разворочена, поврежден забор. Анна Николаевна о происшествии рассказывает спокойно, говорит, мол, бывает всякое и просит никого не винить.

- Я никого не виню! Солдатиков этих мне тоже жалко. Они передо мной извинились, и я извинилась – я же тоже ни в чем не виновата, - рассказывает Анна Николаевна. – Люди ж не пострадали, а остальное восстановить можно. Я ничего толком не видела, только услышала – была в сенцах. Обошла дом – какие-то военные, машины стоят. С одной стороны стену хаты разворотило, и с другой. Остальные стены целые! Солдатики эти тоже перепугались, сразу зашли, спрашивают: «Кто тут живет в этом доме?». Никого, говорю, одна я, бабуля, тут живу. Если б я в хате была с той стороны, где они въехали – может, что-то и было бы со мной, а так все нормально. Мне, правда, сразу «скорую» вызвали, дали укол – переволновалась немного. Недавно вот опять приезжали – 2 укола дали, вроде, успокоилась.

Несмотря на развороченную стену, уезжать из дома хотя бы на время Анна Николаевна не собирается.

- Куда я поеду со своей хаты? Военные сказали мне, что сами будут ремонтировать, а как же! Когда? Не знаю, может, завтра приедут.

Анна Николаевна говорит, что ее дом стоит на закруглении дороги и страдает от аварий не в первый раз.

- Был случай, когда в забор мне въехали. Какие-то парни, не военные. Я помню, вышла, на них всякими словами уже говорила! После того таких случаев не было.

Местные жители рассказывают, что по их деревне часто ездят военные машины – рядом находится полигон. Но аварий с военной техникой здесь еще не происходило.

Минобороны: «Никто не пострадал, военная техника исправна»

В Министерстве обороны сообщили, что по факту ДТП, которое произошло во время марша ракетного дивизиона, идет проверка.

- Военнослужащий срочной службы, управляя самоходной пусковой установкой, на крутом повороте не справился с управлением и задел угол жилого дома в деревне Моисеевичи Осиповичского района. В результате ДТП никто не пострадал, военная техника исправна. Повреждения жилого дома устраняются воинской частью.

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