Почему падает российский рубль? 4 Телеграм-канал «Запретное мнение»

7.04.2021, 18:33

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Путинские игры в солдатиков продолжают добивать экономику.

Доллар резко растёт на Московской бирже и стоит уже почти 78 рублей. Евро превышает 92 рубля. Это максимумы валютного курса с начала ноября 2020 года.

Российская национальная валюта с первых дней декабря 2020 года находилась в диапазоне 73 – 76,5 рублей за доллар, но в начале апреля пробила его верхнюю границу и за первую неделю месяца потеряла в паре с долларом сразу 3 рубля

Резкий рост курса доллара произошёл 6 апреля после того, как появились сообщения о начале тотальной проверки боеготовности российской армии. Команду на старт масштабным учениям, которые охватят все рода войск и все федеральные округа, из Национального центра управления обороной РФ дал Шойгу.

Учитывая эскалацию в Донбассе, инициатором которой является РФ, валютный рынок увидел в заявлениях Шойгу новую угрозу.

В итоге доллар подорожал на 80 копеек за полтора часа и прибавил более одного рубля относительно закрытия торгов накануне. Евро поднимался до 91,5 рубля — это новый максимума за два месяца.

Нерезиденты бегут из российских активов на фоне новых провокаций проКремлёвских боевиков в Донбассе и возможных санкций против российского суверенного долга.

Слабость рубля является отражением геополитики: при относительно стабильной цене нефти курс рубля падает на фоне увеличения риска вложений в рублевые инструменты.

Санкционная премия в рубле составляет около 10%. И в ближайшей перспективе факторов для значимого укрепления российской валюты не просматривается.

При этом новая военная агрессия против Украины способна вызвать "детонацию" американских финансовых санкций, а если это случится, то для российского рубля наступит совершенно другая реальность.

Курс доллара может шагнуть сразу на пять рублей вверх и достигнуть максимумов 2020 года у отметки 81 рублей за доллар, а если резкая девальвация российской валюты на фоне санкций против госдолга продолжится, то достигнуть уровня 100 рублей за доллар.

Путинские игры в "солдатиков" продолжают добивать и так находящуюся на последнем издыхании отечественную экономику, которая очередную Многоходовочку величайшего геостратега всех времён и народов может уже не пережить.

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