Для вывоза леса в Китай в России создадут госкомпанию-монополиста 1 13.05.2021, 15:20

Ввести государственную монополию на вывоз леса поручил лично Владимир Путин.

Анонсированный президентом РФ Владимиром Путины запрет на вывоз из страны необработанного леса, похоже, превращается в профанацию.

Российские власти намерены создать госкорпорацию, которая на эксклюзивных условиях продолжит экспортировать древесину, в то время как другим участникам рынка государство поставит законодательный заслон с 1 января 2022 года.

Лесная госкопорация-монополист может быть создана с участием Российского фонда прямых инвестиций, сообщает РБК со ссылкой на материалы Минвостокразвития и источник в правительстве РФ.

РФПИ с 2013 года является акционером Russia Forest Products - крупнейшей в России компании по экспорту круглых лесоматериалов в Китай, на которую приходится 20% всех поставок.

Ввести государственную монополию на вывоз леса поручил лично Владимир Путин, сообщил в четверг полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Дело в том, что запрет на экспорт необработанной древесины приведет к потере десятков тысяч рабочих мест, а темпы инвестирования в лесную отрасль недостаточны для перехода на 100-процентную переработку, пояснил он.

Создание лесной госкомпании, по словам Трутнева, «рассматривается в качестве одной из мер на переходный период». При этом запрет на экспорт круглого леса отменять не планируется.

Получаемую прибыль госкомпания должна будет направлять «исключительно» на создание либо модернизацию лесоперерабатывающих мощностей, а также предоставление целевых грантов на покрытие не более 50% от общей суммы затрат инвестора на реализацию таких проектов.

Прибыль будет складываться из агентского вознаграждения: оно составит от 1% до 25% в зависимости от качества древесины.

Объем заготовки леса в ДФО в 2020 году составил 13,13 млн кубометров, из них внутреннее потребление - 8,48 млн(почти 65%), оценивает руководитель аналитической службы Lesprom Network Филипп Чебышев. Все остальное было направлено на экспорт - 4,65 млн кубометров, в том числе 3,1 млн круглый хвойный лес.

Реальная ситуация с вырубкой и вывозом леса, впрочем, может быть куда хуже.

По данным Счетной палаты, более 84% лесного фонда России не имеют достоверного отражения в государственных базах учета лесных ресурсов.

При том что общая площадь лесов в стране, по данным Рослесхоза, оценивается в 1,145 млн га, о состоянии лесного фонда на площади 967 млн га у государства «нет достоверной информации», выяснили аудиторы СП.

Площадь «потерянных» для госучета лесов сравнима с территорией Бразилии. Давность 84,4% материалов по лесоустройству превышает 10 лет, отсутствует единая информационная база об использовании лесных ресурсов, равно как и достоверная информация об объеме заготовки, оборота и экспорта лесоматериалов в стране.

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