Медики выявили новое осложнение после коронавируса у каждого второго пациента 1 18.05.2021, 9:49

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Результатами исследований поделились специалисты из Питтсбургского университета.

Американские ученые из Питтсбургского университета обнаружили новое опасное последствие COVID-19.

Речь идет об острой энцефалопатии - поражении тканей головного мозга. Установлено, что данное осложнение встречается у каждого второго заболевшего коронавирусом.

Стоит отметить, что речь идет только о пациентах, которые тяжело переносят заболевание, сообщает JAMA Network Open (перевод — lenta.ua).

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В ходе исследования ученые проанализировали состояние здоровья около трех тысяч пациентов, перенесших заболевание. Выяснилось, что энцефалопатия встречается у 50% пациентов, переболевших COVID-19 в тяжелой форме.

Таким образом, вирус SARS-CoV-2 может отрицательно повлиять на функционирование центрального органа нервной системы. Последствиями могут стать потеря сознания, головная боль и нарушения когнитивных способностей, включая проблемы с памятью.

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