«Логинов поднял пистолет и направил на Лукашенко» 2 22.05.2021, 15:10

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Как получилось, что простой парень из Казахстана втерся в доверие к диктатору?

Вчера Беларусь проиграла Словакии на старте чемпионата мира по хоккею.

Сборную Беларуси возглавляет Михаил Захаров – один из немногих прикорытников, которые в обнимку с дедом почти с самого старта его карьеры, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Как же так получилось, что простой парень из Казахстана втерся в доверие к диктатору?

История отсылает нас в 1998 году. Тогда в ночном клубе «Макс-шоу» в центре Минска прозвучали выстрелы, в результате которых был ранен Захаров. Некоторые газеты в то время написали, что стрелял в Захарова именно сын Лукашенко.

Впрочем, потом эту информацию опровергал и сам Захаров, и суд. Виктор Лукашенко действительно находился тогда в клубе. Но выстрел совершил криминальный авторитет Александр Логинов. К настоящему времени он содержится в заключении вот уже 16 лет (большую часть срока - в одиночной камере; на Володарке содержался в камере для приговоренных к расстрелу), хотя изначально суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Наказание Логинов давно отбыл, однако срок несколько раз продлевали и есть серьезные опасения, что Логинов не будет выпущен до смерти деда.

Логинов входил в группировку «Поселковые». Ее называли самой мощной на стыке веков, помочь в создании собственной службы безопасности оказал боец «Альфы» Кистень.

Но вернемся к Захарову. Источник рассказывает, что конфликт на самом деле имел место быть. В один из вечеров у Логвинова случился конфликт с компаний, в которой были Виктор Лукашенко, Тетерин (про него рассказывали ранее) и Захаров (по некоторым данным, был там и другой сын диктатора – Дмитрий Лукашенко). Логинов всегда с собой носил пистолет. Выстрелить для него было плевым делом.

Когда Логинов поднял пистолет и направил на Виктора Лукашенко, Захаров бросился и грудью закрыл Виктора. Выстрелов было несколько. Один из выстрелов попал в живот Захарову (но не задел ни одного органа).

Логинов как ни в чем не бывало вышел из ресторана и поехал домой. Однако после того, как поднялся шум, скрылся в России. Однако семья слишком злопамятная. Логинова все же доставили в Беларусь и упекли в тюрьму, из которой теперь не выпускают под разными предлогами. А Захаров навсегда остался вхож в семью. Даже косяки, как с авария в пьяном виде за рулем «Бентли», ему сходят с рук.

А теперь окончательно стало ясно, что главный криминальный авторитет Беларуси за последние 26 лет – это дед. А его хунта – бандформирование.

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