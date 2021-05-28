Экс-министр реформ Эстонии: Санкции против режима Лукашенко — это определенно то, что может сделать международное сообщество 28.05.2021, 14:57

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Лииа Хэнни

Фото: ega.ee

Ключ к изменению ситуации — в наших руках.

По уровню развития Эстония является одной из самых успешных стран на постсоветском пространстве. Во многом это стало возможным благодаря эффективным реформам сразу после обретения независимости.

Как Эстония смогла добиться такого уровня благосостояния? Что из эстонского опыта может позаимствовать Беларусь для успешного развития после победы над диктаторским режимом?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экс-министром реформ Эстонии, старшим экспертом E-Governance Academy и председателем комитета по окончательному тексту конституции Эстонии Лииа Хэнни (Liia Hänni).

– Вы были министром реформ Эстонии с 1992 по 1995 год, почти сразу после распада Советского Союза. Насколько важен был этот период для реформ и дистанцирования от советских методов правления?

– Я была министром первого институционального правительства после восстановления независимости Эстонии. Этим летом мы отмечаем важное событие – 30-летие независимости нашей страны. Первое правительство возглавлял Март Лаар, очень молодой и энергичный премьер-министр того времени. Стоит отметить, что тогда правительство подвергалось резкой критике. Реформы были очень болезненными для населения, но теперь прошло время, и многие в Эстонии признают, что изменения были абсолютно необходимыми. Я считаю, что любой политик должен делать то, что нужно для страны в первую очередь, не думая о популярности. Политик должен выполнять свою задачу.

– В чем заключались основные достижения вашего министерства за этот период?

– Мне нужно уточнить, у меня не было своего ведомства или департамента. Моя роль на должности вице-премьера заключалась в координации деятельности различных министерств по реализации трансформации собственности.

Для того, чтобы преобразить экономику, необходимо вовлечь в нее все министерства. В моем случае я должна была поддерживать концепт приватизации, сельскохозяйственную реформу, земельную реформу и так далее. Я следила за тем, чтобы концепция трансформации собственности не стояла на месте и дела шли вперед. Это была очень конкретная и уникальная роль, потому что до или после меня не было Министерства реформ.

Мне удалось добиться того, чтобы реформы прошли по всем направлениям: земля, приватизация предприятий и другие. Я была там 3 года, и этого было недостаточно, чтобы провести все процессы реформирования, но пустить этот поезд в путь было моей главной целью. Концепция трансформации собственности была очень специфической, потому что это были не только государственные активы, но и реституция, защита прав довоенных собственников. Это было непростой задачей, но мы Эстонии решили, что не можем восстановить правовую норму, не решив важную проблему: не все имущество, например, земля принадлежало государству на законных основаниях.

Национализация земли, а потом ее выдача в пользование эстонскому народу были незаконными действиями Советского Союза. Необходимо было восстановить справедливость, и одной из моих задач было обеспечить плавность этого процесса. В этом процессе было много проблем, но я рада, что Эстония считается страной, которая осуществила эту трансформацию собственности в соответствии с принятым нами законом.

Конечно, я не могу сказать, что процесс был абсолютно без коррупции, но, по крайней мере, не было случаев политической или крупномасштабной коррупции. Это было тяжело для эстонцев, многие до сих пор считают, что Министерство реформ каким-то образом виновато в том тяжелом переходном времени, но я уверена, что для блага общества было необходимо запустить процесс восстановления государства и правовой системы.

– Как Эстонии удалось стать одним из самых успешных европейских государств Балтии из постсоветской республики?

– Это действительно интересно, если сравнивать Эстонию со странами Балтии и другими постсоветскими республиками. Я считаю, что скорость воплощения реформ, безусловно, была важна. Есть определенное время, когда можно осуществить радикальные реформы. Если вы упустите это время, то внести эти радикальные изменения станет все труднее и труднее. Конечно, в этот революционный для Беларуси период у вас все еще есть этот советский режим и остатки советской системы власти, и вам нужно для начала взять власть свои руки, чтобы реформировать страну.

В Эстонии был сложный процесс, потому что у нас было два представительных органа – Верховный Совет и Эстонский Конгресс. Я входила в состав второго, он был более радикальный и избирался только гражданами Эстонии. Эти два органа заключили соглашение о восстановлении независимости Эстонии и объявили переходный период с конечной целью восстановления государственности на основе Конституции. Хочется отметить, что Эстония не сразу объявила о восстановлении независимости. У нас был более постепенный процесс. Может быть, потому что это было постепенно, более мирно, у нас не было кровавых событий, как в Литве или Латвии. Мы сделали это во время путча в Москве, когда там не было с кем договориться.

Важнее понять дальнейший курс развития Эстонии. Мы решили написать новую Конституцию, учредили Конституционное собрание, в которое вошли 30 членов Верховного Совета и 30 членов Конгресса Эстонии. Некоторые люди говорят, что я «мать конституции Эстонии», потому что я была председателем комитета по окончательному тексту Основного закона. Конечно, я очень горжусь тем, что наша Конституция считается успешной. Она обеспечивает защиту прав населения и демократических структур в нашей стране. Я считаю, что успех Эстонии начался именно с Конституции, которую создавали практически с нуля и не опирались на какие-то советские структуры. Мы снесли старое и построили собственное демократическое государство, что было действительно важно для того времени.

Развитие политических систем абсолютно необходимо для демократии, поэтому мы применили некоторые правовые меры, чтобы избежать дефрагментации парламента. Наша система построена так, чтобы поддерживалась идея многопартийного парламента, а не власти в руках одной политической партии, потому что, если одна группа имеет абсолютное большинство, – это дает очень плохие результаты.

– Сегодня вы старший эксперт E-Governance Academy. Что это за организация и чем она занимается?

– Когда я ушла из политики, мой коллега пригласил меня работать над электронной демократией. Это неправительственная организация, основанная тремя людьми, которые хорошо осведомлены о возможностях информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в управлении. Таким образом, E-Governance Academy начиналась как небольшое учреждение, и наша основная миссия заключалась в поддержке использования ИКТ для эффективного управления.

Моя роль заключалась в создании электронной демократии с целью использования технологий не только для общественных услуг, но и для облегчения участия граждан в процессе разработки политики. Недавно E-Governance Academy проводила большую международную онлайн-конференцию. Мы работаем с более чем 100 странами, помогаем правительствам реализовывать различные инициативы в области ИКТ, которые необходимы для электронного правительства: такие, как цифровая идентификация или информационная система. Так что мы очень заняты, потому что COVID-19 продемонстрировал, насколько важно работать в интернете, и чтобы все государственные операции были в Сети. Эстония продвигает информационное общество, и теперь весь мир осознал потенциал ИКТ для общества и управления. С нами работают очень опытные люди, которые занимаются разными проектами, поэтому я очень рада, что вхожу в число тех людей, которые продвигают этот цифровой мир.

– Почему сегодня важно помогать государственному сектору и организациям гражданского общества в цифровой трансформации?

– Нашим преимуществом является тот факт, что Эстония успешно внедряет технологии для бизнеса, но также и для правительств. Мы рассказываем и учим других тому, что сделали в Эстонии. У нас есть базовое понимание того, что на самом деле означает электронное государство. Это очень важное знание. Сейчас очень актуальны вопросы интернет-безопасности и защиты конфиденциальности. Мы смогли разработать безопасную инфраструктуру, которая защищает людей и предприятия от вредоносных технологий.

– Стоит отметить успехи Эстонии в продвижении IT-сферы в стране, многие называют Эстонию «новой Кремниевой долиной». Как стране, которая, как и Беларусь, сравнительно недавно входила в состав СССР, удалось добиться таких успехов? Какие нововведения помогли Эстонии?

– Когда мы восстановили нашу независимость, сразу возник вопрос, как мы можем ускорить процесс развития, потому что, если мы сравнивали себя, например, с Финляндией, то Эстония экономически сильно отставала во всех аспектах. Это была блестящая идея от гениальных людей, например, Тоомаса Хендрика Ильвеса, который позже стал президентом Эстонии: использовать технологии, создавать определенные программы, учить наше общество использовать технологии.

Все это началось в 1996 году в основном с целью компьютеризации Эстонии. Исходя из своего опыта, могу сказать: если ваше молодое поколение интересуется чем-то вроде технологий, это побуждает все общество двигаться вперед. В 2002 году я была членом парламента, когда мы приняли закон о цифровой идентичности. Тогда было важным продвигать идею технологий, того, что они интересны и полезны, и сразу же наше правительство начало разрабатывать различные программы с использованием ИКТ.

Конечно, развитие технологий в обществе не было скачком, это было постепенный прогресс. Наше правительство разработало качественные общественные услуги, чтобы убедить людей в полезности использования цифровых инструментов. Это не обязанность, у нас все еще есть параллельные системы, но люди понимают, что гораздо удобнее использовать технологии, например, для юридических операций или цифровое удостоверение личности, которое экономит деньги для бизнеса. Постепенно мы настолько привыкли к этому цифровому обществу и правительству, что не можем представить свою жизнь без этого компонента.

– Можете рассказать нам об эстонском проекте интернет-голосования? Насколько эффективна эта система и зачем она нужна сегодня?

– Я также была одним из промоутеров нового канала для голосов во время выборов. Это было реализовано в 2005 году во время местных выборов, и теперь Эстония проводит электронное голосование на всех выборах. Когда мы начинали, им пользовался очень небольшой процент население, а сейчас почти половина наших избирателей пользуется электронным голосованием.

В начале введения интернет-голосования у нас были дебаты в парламенте по конституционным вопросам, связанным с интернетом. Мы верим, что интернет-голосование поможет привлечь избирателей, но на самом деле участие в выборах увеличилось всего на 2-3%. Сегодня мы смотрим на эту систему, как на удобство для голосования. Более того, многие эстонцы живут за границей, и мы хотели, чтобы они были связаны с эстонской политикой. Я считаю, что мы должны рассматривать электронное голосование как политическую инициативу, благоприятную для граждан.

Безопасность по-прежнему вызывает беспокойство, но наша система основана на других цифровых программах, таких как цифровая идентификация, которая связана с другими базами данных. Теперь у нас есть хорошо налаженный канал для онлайн-голосования. В Эстонии есть люди, которые с недоверием пользовались электронным голосованием, но я думаю, что во время пандемии некоторые пересмотрели свое мнение.

– Как система электронного голосования и онлайн-выборы могут повлиять на процесс демократизации в Беларуси?

– Это удобно для людей, которые находятся за границей, но это также удобно для людей в стране. Задача правительства – служить людям, обеспечивать хорошую инициативу для участия в политических процессах страны, и голосование является одним из самых важных процессов. Конечно, внедрение интернет-голосования – не отдельное мероприятие. У вас должна быть базовая инфраструктура ИКТ, очень защищенная цифровая идентификация и цифровые базы данных, которые работают вместе. Существуют предварительные условия, чтобы внедрить эту систему. Когда мы начинали, то были как пионеры, которые хотели попробовать что-то новое, и мы это сделали, поэтому у вас тоже есть все шансы.

– Представители IT-сектора и «креативного класса» сыграли значительную роль в белорусских протестах, начавшихся летом 2020 года. Как вы оцениваете события, которые произошли в нашей стране после выборов 9 августа?

– Я никогда не была в Беларуси, но встречался с людьми из вашей страны, потому что различные некоммерческие организации посещали Эстонию, и у нас были совместные проекты. Ваши люди в области ИКТ очень талантливы. У вас есть очень хороший потенциал для использования технологий на благо общества.

Важно обеспечить альтернативные каналы связи друг с другом и иметь информацию, которая не контролируется правительством, а также четкие и правдивые картины происходящего не только в вашей стране, но и на международной арене. Я знаю, что ваше интернет-сообщество очень активно в этом отношении, поэтому просто продолжайте, гордитесь и не бойтесь режима, потому что для борьбы с авторитарным режимом требуется много мужества.

– Есть ли у недемократических режимов какие-либо шансы в борьбе с прогрессом и высокими технологиями? Каковы слабые места диктаторских государственных систем?

– Недемократические режимы также используют технологии в своих собственных целях, например, системы наблюдения. Нужно понимать, что авторитарный режим силен, и отстранить его от власти – задача не из легких. Из-за более открытого мира люди понимают, что возможна иная жизнь, поэтому зачастую такие режимы не поддерживаются населением. Это вопрос этики и гордости, почему не стоит подчиняться правилам, диктуемым авторитарным режимом.

Если у вас есть небольшое окно для изменений, то вы должны им воспользоваться. Здесь, в Эстонии, также есть большая надежда на то, что ваша революция принесет вам результаты. Вы должны понимать: это требует времени, – но это не значит вы должны сидеть и ждать подходящего момента. Нет, это подготовка к тому важному моменту, когда можно будет свергнуть авторитарный режим.

Я думаю, что среди вас есть люди, обладающие лидерскими способностями, которые знают значение демократии. Возможно, среди участников и лидеров вашего демократического движения есть члены ИКТ. Гражданская активность абсолютно необходима для перемен. Конечно, лидеры Европейского союза и мира выражают недовольство и сильно критикуют ваше правительство, но реальная сила перемен может быть осуществлена только самим народом.

– Лукашенко использовал военную авиацию, чтобы заставить гражданский самолет Ryanair приземлиться в Минском аэропорту. Международное сообщество назвало эти действия «актом государственного терроризма» и «воздушным пиратством». Как вы оцениваете то, что произошло в небе над Беларусью 23 мая? Какими должны быть санкции западных стран против режима, допускающего возможность сбить самолет со 126 пассажирами над своей территорией?

– Кажется невероятным, что государственная власть может действовать таким образом. Это была демонстрация того, что на самом деле означает режим Лукашенко. Думаю, мир осознал, насколько опасен режим Лукашенко не только для людей в Беларуси, но и для всего мира. Какие санкции? Это очень сложный вопрос, потому что мы должны наказывать авторитарный режим, а не белорусов. Найти этот баланс – действительно важный вопрос.

Я думаю, что недавнее решение ЕС о новых санкциях – хорошее начало. Что важнее, так это то, как жители Беларуси отреагируют на это событие. Каково ваше мнение? Что вы как нация чувствуете, когда ваше правительство действует как террористическая организация?

– На днях белорусские власти запретили крупный новостной сайт tut.by, после чего главный редактор Charter97 Наталья Радина призвала всех лидеров белорусской оппозиции потребовать экономических санкций против режима. Насколько эффективны широкие экономические санкции, включая изоляцию от международной финансовой поддержки и современных технологий, против таких режимов?

– Эти санкции, конечно, имеют сильное влияние, но изменят ли эти санкции ситуацию в Беларуси – сказать сложно. Мы уже видели санкции против России и Беларуси, но эти режимы сильны в том смысле, что они не заботятся о последствиях санкций настолько, насколько мы хотим. Санкции – это определенно то, что может сделать международное сообщество, но изменение ситуации – в руках самого белорусского народа.

– Что Беларусь может перенять из опыта Эстонии в будущем для построения нового демократического государства?

– Наш опыт показывает, что вам нужна очень сильная политическая воля, нужны альтернативные политики и лидеры, которые возглавят процесс будущей трансформации, потому что он не происходит сам по себе. Различным политическим силам необходимо сотрудничать, чтобы консолидировать движение за демократию. Понимание приоритетов трансформации также имеет решающее значение. В Эстонии мы приняли новую Конституцию, мы создали новые институты, поэтому это помогло нам разрушить советскую систему. Поэтому я думаю, что для Беларуси снос старых структур и создание новых основ демократического государства чрезвычайно важны.

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