«Теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот» 3 9.05.2021, 15:42

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Как декрет Лукашенко подталкивает Совбез к действиям.

Передача неограниченной власти силовикам - это абсурдное решение с точки зрения личной безопасности Лукашенко. Покушение на Лукашенко возможно только в одном случае - если в подобной акции будут участвовать сами силовики. Потому что даже в теории больше ни у кого нет для этого ресурсов, пишет журналист Игорь Ильяш в своем Telegram-канале.

Даже в изображении чекистов виртуальный заговор, которым власть настойчиво пугает сама себя, строился именно на том допущении, что в перевороте будет задействована армия под руководством «оппозиционно настроенных генералов». То есть парадокс ситуации заключается в том, что декрет предусматривает передачу неограниченной власти людям, от действий которых собственно и зависит, вступит декрет в силу или нет. Если у кого из силовиков вдруг проснутся политические амбиции, то такой документ станет для них чудовищным соблазном - теперь можно будет в одно мгновение сорвать джекпот.

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