Активы семьи Гуцериевых подешевели после обнародования санкционного списка ЕС 4 21.06.2021, 21:43

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Михаил Гуцериев

Фото: Олег Яковлев/РБК

В санкционный список ЕС попал российский бизнесмен.

Акции торговой сети «М.Видео», входящей в холдинг «Сафмар», упали на Московской бирже после обнародования санкционного списка ЕС, в который вошел миллиардер Михаил Гуцериев. Подешевели и другие активы семьи Гуцериевых, сообщает РБК.

Конечным бенефициаром «М.Видео-Эльдорадо» является Саид Гуцериев — сын Михаила Гуцериева.

На 17:31 по минскому времени акции просели на 5,09%, затем падение замедлилось до 3,89%. Резкое снижение котировок началось после того, как в официальном журнале Евросоюза был опубликован новый санкционный список в отношении беларусского режима. В него попали 78 физических лиц и 8 компаний. Михаил Гуцериев, владлец «Сафмар», «Славкалия» и «Славнефти», попал в список за поддержку режима Александра Лукашенко.

Сегодня вечером подешевели также и другие активы Гуцериева, в частности снизилась цена бумаг «Русснефти», «Сафмар Финансовые инвестиции».

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