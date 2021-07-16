Статья Путина об Украине стала обязательной для изучения в армии РФ 10 16.07.2021, 9:32

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Соответствующее распоряжение дал министр обороны Сергей Шойгу.

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» включена в качестве одной из обязательных тем на занятиях по военно-политической подготовке в российской армии. Соответствующее распоряжение дал министр обороны Сергей Шойгу, сообщает «Голос Америки».

Статья была опубликована 12 июля на официальном сайте Кремля. В статье Путин заявил, что сегодняшняя Украина якобы полностью отдана «под внешнее управление», из-за чего русскоязычное население якобы подвергают «принудительной смене идентичности» и «насильственной ассимиляции».

Статья вызвала жесткую реакцию в Украине. При этом президент страны Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить ее с Владимиром Путиным при личной встрече.

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