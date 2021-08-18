Талибы захватили Афганистан: что о них известно и чего от них ждать 4 18.08.2021, 11:34

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Фото: Reuters

Внутри группировки существует четкая иерархия.

Они называют себя "учениками" - именно так переводится слово "Талибан" с языка пушту. Сегодня название этой исламистской военизированной группировки ассоциируется не со студентами высших учебных заведений, а с террором и разрушениями. 15 августа боевики "Талибана" вошли в Кабул, и окончательно взяли под контроль власть в Афганистане. Они собираются восстановить "Исламский эмират Афганистан" - именно так называлась страна с 1996 по 2001 годы, когда она находилась под контролем талибов. Кто руководит этой ультраконсервативной группировкой? DW собрала сведения о лидерах афганского "Талибана", идеологии движения и истории его создания.

Лидеры "Талибана": кто они

Внутри группировки "Талибан" существует четкая иерархия. С 2016 года ее верховным лидером является Хайбатулла Ахундзада - исламский богослов, сосредоточивший в своих руках управление всеми политическими, военными и религиозными делами движения. У него есть три заместителя и целый ряд министров, курирующих такие сферы как военное дело, разведка и экономика. Высшим консультативным и директивным советом талибов является "Рахбари Шура", на Западе более известный как "Кветта Шура". В его состав входят 26 человек.

Комиссию по политическим вопросам и офис "Талибана" в Катаре возглавляет сооснователь группировки и заместитель Ахундзады по политическим вопросам мулла Абдул Гани Барадар. Именно это подразделение "Талибана" участвовало в мирных переговорах с США, главой делегации на них был мулла Абдул Хаким Хаккани.

Откуда у талибов деньги

Исламистская группировка зарабатывает значительные суммы на экспорте опиума и героина. По оценкам ООН, только в 2018 и 2019 годах "Талибан" заработал более 400 млн долларов (340 млн евро) на незаконной торговле наркотиками. В соответствии с официальными американскими источниками, это составляет до 60% доходов "Талибана". Дополнительными источниками дохода группировки, как отмечает в своем докладе аналитик по экономической политике Центра исследований Афганистана Ханиф Суфизада, служат горнодобывающее производство, налоги, введенные талибами на подконтрольных им территориях, и пожертвования. Считается, что "Талибан" также получает деньги от иностранных доноров.

"У них (талибов. - Ред.) есть два союзника, - говорит DW Гидо Штайнберг (Guido Steinberg), сотрудник берлинского Фонда науки и политики (SWP). - Один из них довольно неожиданный: это Иран. Корпус стражей исламской революции в последние годы поддерживал талибов, чтобы победить американцев. Но самое главный союзник - Пакистан. Пакистан воюет вместе с "Талибаном".

Горнодобывающая промышленность - один из источников доходов "Талибана"

Как и когда возник «Талибан»

Группировка "Талибан" возникла в разгар гражданской войны, вспыхнувшей в Афганистане после ухода из страны Советского Союза. Официально годом создания движения считается 1994-й, при этом многие из тех, кто вошел в "Талибан", воевали с советскими войсками при негласной поддержке ЦРУ и пакистанских спецслужб. Изначально членами "Талибана" были преимущественно студенты афганских и пакистанских исламских религиозных школ - медресе, где проповедовалась ультраконсервативная форма суннитского ислама. Подавляющее число талибов были этническими пуштунами.

Основателем движения стал мулла Мохаммед Омар. Первоначальной целью талибов было восстановление на территории Афганистана законов шариата, а также возвращение в страну порядка и безопасности. Группировка быстро разрасталась при поддержке Пакистана и постепенно захватывала города и провинции в Афганистане. Талибы пользовались поддержкой местного населения, что объяснялось их успехами в борьбе с коррупцией и наведении порядка на занятых территориях.

В 1996 году талибы без боя взяли Кабул и свергли правительство президента Афганистана Бурхануддина Раббани. В октябре 1997 года "Талибан" изменил официальное название государства, переименовав его в "Исламский эмират Афганистан". К 1998 году талибы контролировали 90 процентов территории страны.

Идеология "Талибана": законы шариата

Переход власти в руки талибов в 90-х годах повлек за собой не только восстановление порядка и безопасную торговлю. Идеология группировки основана на салафизме - радикальной форме ислама. Получив практический контроль над страной, "Талибан" ввел строгие законы шариата, значительно ограничивавшие права человека и особенно суровые по отношению к девочкам и женщинам.

Девочки старше 10 лет были лишены права на обучение, а женщинам предписывалось носить паранджу, полностью закрывающую их с головы до ног. Им запрещено было водить машину под страхом смертной казни, они не могли работать и появляться на улице без сопровождения мужчины. Талибы полностью запретили телевидение, кинотеатры, любую музыку - за исключением религиозных песнопений - и запуск воздушных змеев, одно из любимых развлечений афганцев.

Запуск воздушных змеев в 1996-2001 годах при талибах был запрещен

Мужчины обязаны были отращивать бороду, а тех, кто ее сбривал, сажали в тюрьму и держали там до тех пор, пока борода не отрастала снова. Талибы жестоко наказывали за преступления: убийства и прелюбодеяния карались смертной казнью, воровство - отсечением конечностей. При талибах в Афганистане практиковались публичные казни, в стране было создано "министерство охраны добродетели и предотвращения порока".

Свержение талибов в 2001 году

Многочисленные нарушения талибами прав человека привели к тому, что за Афганистаном закрепилась репутация государства-изгоя на мировой арене, а правительство "Талибана" большинство стран не считали легитимным. Однако в ситуацию в Афганистане международное сообщество вмешалось лишь после террористических атак в США 11 сентября 2001 года. Это объяснялось тем, что "Талибан" предоставил безопасное убежище Усаме бен Ладену, который вместе со своей группировкой "Аль-Каида" организовал захват четырех гражданских авиалайнеров и направил три из них на здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном.

В результате теракта погибли почти три тысячи человек. Тогдашний президент США Джордж Буш предъявил "Талибану" ультиматум с требованием выдать бен Ладена, однако талибы потребовали предъявить доказательства его причастности к терактам и заявили, что готовы провести суд над ним только на территории Афганистана. После этого США и их союзники по НАТО начали бомбардировки Афганистана, одновременно оказывая поддержку войскам враждебного "Талибану" "Северного альянса", и в итоге правительство талибов было свергнуто.

Возрождение «Талибана»

После свержения талибов в Афганистане сторонники группировки ушли в горы и начали партизанскую войну. В 2018 году США начали прямые переговоры о заключении с "Талибаном" мирного соглашения. Договоренность между Белым домом и талибами должна была положить конец войне, стоившей десятки тысяч жизней и миллиарды долларов, и запустить в Афганистане мирный процесс.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар после подписания мирного соглашения в Дохе, февраль, 2020 год

В феврале 2020 года между США и "Талибаном" было заключено соглашение, названное историческим. Вашингтон обещал на протяжении 14 последующих месяцев полностью вывести из Афганистана войска. Талибы, со своей стороны, обязались начать мирные переговоры с афганским правительством и гарантировать, что Афганистан не станет базой для международных террористов. Переговоры между официальным Кабулом и талибами стартовали в сентябре 2020 года в столице Катара Дохе, однако вскоре после этого зашли в тупик.

В апреле 2021 года президент США Джо Байден объявил, что войска США и НАТО будут выведены из Афганистана к 11 сентября 2021 года. Уход из страны сил международной коалиции послужил импульсом для стремительного наступления талибов, завершившегося взятием Кабула и установлением контроля над территорией всей страны. Возвращение талибов вызвало шок во всем мире, а также большую обеспокоенность за судьбу женщин в этой стране.

"Талибан" смягчил идеологию?

После прихода к власти руководство "Талибана" объявило всеобщую амнистию для государственных служащих и призвало всех чиновников вернуться на рабочие места и "к обычной жизни". Талибы также пообещали не лишать женщин права на образование, работу и участие в политической жизни страны. Руководство группировки заверило, что женщины смогут принять участие в работе афганского правительства "в соответствии с законами шариата". "Исламский эмират не намерен превращать женщин в жертв. По закону шариата, они должны быть частью государственной системы", - цитирует агентство AP заявление члена комиссии "Талибана" по вопросам культуры Энамуллы Самангани.

Талибы уточнили, что женщины должны будут закрывать лицо, однако смогут выходить из дома без сопровождения мужчины. Лидеры движения призвали зарубежные посольства не покидать столицу Афганистана, а жителей - оставаться в стране и сохранять спокойствие. "Талибан" пообещал уважать права СМИ и позволить журналистам критику, но без "очернения репутации".

Объяснений тому, с чем связаны эти заявления "Талибана", пока что нет. По словам очевидцев, сообщения из регионов, перешедших под власть талибов, говорят о том, что идеология талибов осталась прежней. На протяжении последних месяцев в стране были закрыты десятки школ для девочек, в Кандагаре в начале июля женщин вывели из офиса банка Azizi и сопроводили их домой, запретив возвращаться, ООН также фиксирует нападения на женщин и журналистов в занятых талибами районах.

"Сообщения из Кандагара и других захваченных "Талибаном" регионов звучат не очень обнадеживающе, - говорит DW американский эксперт по Афганистану Джессика Берлин. - У нас нет особых оснований полагать, что талибы стали более гуманными".

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