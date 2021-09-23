Ученые рассказали, какого цвета Солнце на самом деле 23.09.2021, 8:18

Мы видим светило неправильно из-за влияния атмосферы Земли.

Наука 22 сентября 2021 в 20:47 Дарья Осипова 4602

Астрономы рассказали, какого цвета на самом деле Солнце

Специалисты отмечают, что на то, как именно человек воспринимает цвет, могут влиять самые разные факторы. К их числу относится также строение человеческого глаза. Астрономические наблюдения продемонстрировали, что Солнце может излучать свет в совершенно всех существующих диапазонах волн. Излучение будет фиксироваться в разных частях спектра электромагнитного характера. Исключением в данной ситуации являются только гамма-лучи.

Об этом сообщает Science Focus (перевод — planetanovosti.com).

Для того, чтобы установить температуру поверхности звезды, исследователи пользуются пиковым излучением. При этом стоит отметить, что именно пиковая длина волны отвечает за то, какой именно цвет приобретает объект. К примеру, если звезда холодная, то она будет красной. Более горячие объекты выглядят оранжевыми или же синими. Если температура звезды средняя, то цвет будет белым или желтым.

Когда речь идет о Солнце, то максимальный спектр достигается на той части волны, которую человек может воспринимать, как зеленый цвет. При этом звезда излучает и другие видимые цвета, которые соединяются между собой в белый. Желтым Солнце кажется из-за влияния атмосферы нашей планеты, в которой происходит рассеивание по большей части синего цвета, а не красного. Из-за недостатка синего цвета светило и кажется людям желтым.

Закаты или же рассветы становятся причиной того, что синий рассеивается практически полностью. Это приводит к тому, что Солнце воспринимается уже как оранжевое или даже иногда красное.

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