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Литва расторгает контракт с «Беларуськалием»

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  • 12.01.2022, 16:31
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Литва расторгает контракт с «Беларуськалием»

(Обновлено) Правительство подтвердило, что он не отвечает интересам национальной безопасности.

Правительство Литвы 12 января подтвердило принятый в декабре вывод комиссии по изучению сделок стратегических компаний о том, что соглашение между Литовскими железными дорогами и белорусским гигантом по производству удобрений «Беларуськалий» не отвечает интересам национальной безопасности и должно быть расторгнуто. Об этом сообщает BNS.

Агентство приводит слова министра транспорта Скуодиса о том, что с 1 февраля контракт действовать не будет.

Ранее правительственная комиссия Литвы сообщила, что договор, заключенный в 2018 году между «Беларуськалием» и Литовскими железными дорогами, а также изменение, внесенное в него в октябре 2021 года, не соответствуют интересам национальной безопасности страны.

Против продолжение сотрудничества после введения санкций США также протестовали глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министра транспорта Марюса Скуодиса.

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