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Болеющего Лукашенко привезли на аэродром

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  • 15.01.2022, 16:36
  • 10,650
Болеющего Лукашенко привезли на аэродром

Сиплого диктатора там ожидали сутки.

Лукашенко прибыл на военный аэродром Мачулищи для встречи с белорусскими миротворцами ОДКБ.

Похоже, диктатора военным пришлось ждать сутки, так как их привезли еще вчера.

«Так их еще вчера российская транспортная авиация привезла. Они что там, сутки ночевали на аэродроме, ожидая А. Лукашенко? Вот где показуха…» - написал российский политолог Андрей Суздальцев.

Сегодня Лукашенко, как и вчера, произносил речь очень сиплым голосом. Также диктатор в очередной раз появился на публике в клоунских погонах - «гербом-капустой» на плечах.

Напомним, 11 января узурпатор признался, что подхватил Covid-19. В конце июля 2020 года Лукашенко уже болел коронавирусом. Тогда узурпатор сообщил, что перенес коронавирус «на ногах».

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