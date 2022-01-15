У «чык-чырыка» фляга свистит: какие шутки Комиссаренко взбесили Лукашенко 15.01.2022, 18:00

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Топ шуток белорусского комика.

В начале 2021 года стало известно, что белорусскому комику Славе Комиссаренко запретили проводить концерты в Минске. Он отреагировал на это 10-минутным роликом с шутками про Лукашенко, пишет segodnya.ua.

Видео Комиссаренко, который сбежал из России в Украину из-за преследований КГБ Беларуси, с названием "Новое про Чык-Чырыка" было опубликовано в YouTube 4 января 2021 года и мгновенно попало в тренды.

– Вся страна вышла на мирные акции протеста, у чык-чырыка свистанула фляга, все, аграрный Рэмбо бегает кошмарит страну, – говорит Слава Комиссаренко о Лукашенко в своем стендапе.

Но еще годом ранее, в 2020-м, Слава пришел на шоу "Что было дальше", где впервые назвал диктатора "чык-чырыком".

– Наш чык-чырык, бл***, со всем миром переругался... Вы в курсе вообще, что происходит в Беларуси? Вы видели, как у чык-чырыка фляга свистит? – высказался комик в "ЧБД".

Что такое "чык-чырык"

Чык-чырык – то же самое, что "чик-чирик", но "по-белорусски". Эта фраза стала мемом и ироничным прозвищем Лукашенко много лет назад. Точно выследить сложно, но первые упоминания в соцсетях датированы 2016 годом.

Благодаря же Комиссаренко, "чык-чырык" чаще стали вспоминать, критикуя Александра Лукашенко.

Вот еще одна шутка от Славы про диктатора с пародией:

Не называй Комиссаренко диктатора "чык-чырыком", он все равно бы попал в поле зрения КГБ. Ведь многие шутки Славы построены на критике Лукашенко:

– Лукашенко все, что делает, это просто бегает и оскорбляет людей. Он просто выкрикивает оскорбления.

Кстати, откуда взялся чык-чырык, Комиссаренко также рассказал в гостях у Дудя:

А вот, что Слава Комиссаренко сказал о розыске, также подколов правителя:

– Знаете, как я провел новогодние праздники? Меня объявило в розыск белорусское КГБ... Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси — приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один.

В январе 2021 после шуток Славы Комиссаренко об Александре Лукашенко власти Минска отозвали выданные разрешения на проведение концертов комика.

Ранее Слава сообщил, что сотрудники белорусского КГБ лично звонили и писали ему с угрозами. Сейчас артист находится в Украине.

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