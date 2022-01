Диетологи назвали простые способы поддержать иммунитет во время пандемии 18.01.2022, 12:10

Важно есть больше овощей и пить зеленый чай.

Врачи-диетологи из США назвали простые способы поддержать иммунную систему. Их советы публикует Eat This, Not That!

Во время пандемии специалисты рекомендуют употреблять больше продуктов, содержащих антиоксиданты, хорошо высыпаться и пить достаточное количество воды. «Антиоксиданты помогают улучшить иммунитет. Они содержатся в цитрусовых, гранатах или гранатовом соке и ягодах», — отметила диетолог Эми Гудсон.

Кроме того, она советует пить зеленый чай, так как он содержит катехины — органические вещества, которые защищают клетки от повреждений. Гудсон также рекомендует есть больше продуктов, содержащих витамин C, так как он играет важную роль в производстве белых кровяных телец, защищающих организм от инфекций. «Многие не знают, что витамин C содержится в зеленых овощах, например в шпинате, капусте, брокколи и зеленых бобах», — подчеркнула диетолог.

Врач Кортни Д'Анджело напоминает, что для поддержания крепкого иммунитета необходимо хорошо высыпаться. «Во время сна в организме производятся молекулы, борющиеся с инфекциями. Если их выработка прерывается из-за малого количества сна, это может серьезно навредить иммунной системе», — объяснила доктор.

Она также напомнила, что необходимо каждый день выпивать достаточное количество воды, так как уровень жидкости в организме является ключевым фактором его нормальной работы. «Обезвоживание замедляет работу иммунной системы, а клетки иммунитета прекращают производиться в нужном количестве», — подытожила Д'Анджело.

